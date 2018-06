Fête de la musique – die Zweite!

Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr haben sich erneut Lübbener Gastronomen und die Freizeiteinrichtung „die insel“ mit Unterstützung der Stadtverwaltung zusammengefunden, um sich an dem Fest zu beteiligen.



Start ist am Donnerstag, 21. Juni, um -16 Uhr, das Programm dauert voraussichtlich bis etwa 22 Uhr. Der Eintritt ist frei, denn alle Künstler spielen ohne Honorar. Dies gehört zum Konzept der Fête de la musique, die als Straßenmusikfest gestartet ist, dazu. Es ist ein Musikfest ohne Gewinnabsichten, es ist offen für alle Stilrichtungen und Musiker, egal ob Profi oder Amateur, und es ist öffentlich zugänglich.



Die Akteure sind in diesem Jahr zum Teil dieselben wie im vergangenen Jahr, zum Teil kommen weitere hinzu: Die Tulenz Brüder und Funky spielen in der Pizzeria „Mozarella“ auf, Referenz und Ullas Garden sind in der Kinoklause zu hören. Deny Ruin, Olaf Petersen und Falkensang besuchen das La Casa, und die Tangled Cables, Two Colours und das Akustic Rock Duo sind auf dem Gelände der Jugendfreizeiteinrichtung „die insel“ zu erleben. Auch das Taj Mahal in der Breiten Straße begrüßt musikalische Gäste.



Lübben ist die erste Stadt in Südbrandenburg, die dieses Fest ausrichtet. Sie gehört damit zu rund 50 Städten in Deutschland, 300 in Europa und 540 weltweit, die durch diesen besonderen musikalischen Festtag verbunden sind.



Die Fête führt in jeder Stadt unterschiedlichste Beteiligte zusammen - Kulturzentren, städtische Kulturämter, Vereine, Künstler, professionelle Musiker, Musikschulen. Sie fördert so den kultu-rellen Austausch zwischen den Akteuren einer Kommune. Für den rbb war die Fête Anlass, sich die Situation der (Musik-)Kultur in Lübben einmal genauer anzuschauen. Der Beitrag ist am 20. Juni in der Sendung Brandenburg Aktuell (19.30 Uhr) zu sehen.