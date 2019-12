Fahrbibliothek macht Weihnachtspause

Ein Mädchen aus Berlin beim Kantinenlesen

Görlitz. Am 26. Dezember lädt das Basta! zur nächsten Ausgabe des Görlitzer Kantinenlesens. Die Besetzung kann sich auch diesmal wieder sehen lassen. Mit dabei sind die Autoren Marc mit C, Udo Tiffert und Meikel Neid. Das Besondere daran: Die Lesebühne ist so regional wie selten. Marc mit C lebt in Görlitz, Udo Tiffert im Rothenburger Ortsteil Neusorge, aus Berlin kommt diesmal unter den Autoren nur Meikel Neid. Kurioses Detail: Der bis dato letzte Auftritt von Udo Tiffert beim Görlitzer Kantinenlesen liegt am 26. Dezember auf den Tag genau zehn Jahre zurück. Für die musikalische Begleitung sorgt diesmal eine Liedermacherin mit dem ungewöhnlichen Namen „Mädchen aus Berlin“, die an diesem Abend zum allerersten Mal in Görlitz gastieren wird. Die Eckdaten im Dezember Ort: JKZ Basta!, Hotherstraße 25, 02826 Görlitz Zeit: Donnerstag, 26. 12. 2019, Einlass 19.30 Uhr, Beginn 20 Uhr Preis: fünf Euro für jedermann Autoren: Marc mit C (Schreibkollektiv Reimfühlen Görlitz), Udo Tiffert (Ex-GRubenhund, Lesebühne Cottbus) sowie Meikel Neid (Ex-Surfpoeten) musikalische Begleitung: Mädchen aus Berlin (Liedermacherin) danach: Vinyl-Aftershow mit DJ No Joy Disco (Rock/Indie/Ska/Rocksteady) Details zu den Künstlern am 26. Dezember Marc mit C, geboren 1988 in Düsseldorf, ist Slam Poet, im wahren Leben Journalist und Wahlgörlitzer. Er zog vor gut drei Jahren der Arbeit wegen von West- nach Ostdeutschand, ist also eine Art umgekehrter Wirtschaftsflüchtling. Mittlerweile darf er als „Görlitzer Lokalmatador“ bezeichnet werden – zumindest behauptet das die Presse immer mal wieder. Auf den Bühnen der Region trägt er in seiner charmant-verpeilten Art Lyrik und Kurzprosa vor. In der Glasmacherstadt Weißwasser moderiert er viermal jährlich den Poetry Slam „Worte aus Glas“ in der Hafenstube auf dem Telux-Gelände. 2017 wurde er Dritter bei den Sächsischen Poetry-Slam-Meisterschaften. Die Zuschauer dürfen also drittklassige Reime und mittelgute Pointen von ihm erwarten – mindestens. Mehr Infos: https://de-de.facebook.com/marcmitcpoesie Udo Tiffert, geboren 1963 in Niesky/OL, ist Lausitzer, Autor, Mitglied der Lesebühnen „GRubenhund" in Görlitz und Lesebühne Cottbus sowie Sächsischer Meister im Poetry Slam 2009. Er veröffentlicht Gedichte, Geschichten und manchmal Kabarettexte. Udo Tiffert begann zunächst eine Lehre zum BMSR-Monteur und hatte von 1990 bis 1999 wechselnde Anstellungen (Post, Wärmekraftwerke, Kino, Elektro-Handwerk, Sportstätten). 1998 wurde er Mitglied in der Wolfgang Borchert-Gesellschaft Hamburg. In den Jahren 2000 und 2001 folgten Veröffentlichungen von Lyrik, literarische Programme mit Musikern, Jobs, eine Weiterbildung im Mediendesign sowie eine ABM und 2002 war er Autor von KabarettTexten und begann die Arbeit an einem Theaterstück über Pendler und die Lyrik. 2003 dann war er Gast auf Berliner Lesebühnen und schrieb Kabarett-Texte, selten Lyrik. Im Jahr darauf arbeite er an einem neuem Buch und verfasste lyrische, satirische Prosa. 2005 erschien Buch 8 „Die Geschichten 2002-2005“. 2006 folgten der Umzug von Berlin zurück in die Oberlausitzer Heimat (nach Neusorge) und der Roman „24 Mühlenglück“, außerdem war Udo Tiffert Slamgewinner in Trier, Düsseldorf, Berlin und Dresden. In den darauffolgenden Jahren arbeite er am Lausitzprogramm mit Michael Bittner und Buch 9: „Am Hüftschwung der Maschinen“. Udo Tiffert liest bei Poetry Slams und auf Lesebühnen in ganz Deutschland und beweist, dass man Poesie und Kabarett, politisches Ungemach mit Idylle mischen kann. Mehr Infos: www.udotiffert.de Meikel Neid, geboren 1983 in Ost-Berlin, hat einen Sandsack, einen Hund und ein Kind. Er schreibt Texte und liest selbige dann auch vor. Laut. 2012 gründete er die monatliche Leseveranstaltung Müffelpansengala, die bis 2013 stattfand. Ab Anfang 2013 war er Mitglied der Berliner Lesebühne Surfpoeten. Heute gastiert er auf Bühnen hier und da. 2018 erschien sein Kurzgeschichten-Buch „Liebesgrüße aus Mostrich“. Außerdem zeichnet er Cartoons für u. a. Zitty, Eulenspiegel und Titanic und hat diverse Bücher und CDs illustriert. Obendrein ist er Zeichenlehrer für Kinder, Jugendliche und Verbrecher. Er lebt mit Frau und Kind in Berlin-Prenzlauer Berg. Mehr Infos: www.meikelneid.de Details zum Musikprogramm Das „Mädchen aus Berlin“ heißt eigentlich Linda Gebelein und ist eine Liedermacherin aus der Hauptstadt. Geboren wurde sie 1985 in Ostberlin. 70 Tage vor dem Mauerfall floh sie mit ihren Eltern über Ungarn nach Kreuzberg und ist damit ein Flüchtlingskind. Mit 15 brachte sie sich autodidaktisch das Gitarrespielen bei. Viele lange Jahre hat sie nur Coversongs gespielt, aber aus Liebe zu einem Lidl-Verkäufer begann sie im Jahr 2012 mit dem Liederschreiben. Um die Liebe geht es in ihren Liedern noch immer. Meistens um die Nichterwiderte. Neuerdings behandelt sie auch gesellschaftliche Fragen, doch nie ohne ironischen Unterton. Ihre Stimme lädt nicht unbedingt zum Träumen ein, aber sie haut drauf. Ihre Geschichten und ihre ganz eigene Art, sie zu erzählen, bringen die Leute dazu, gebannt und mitunter auflachend zuzuhören. Mehr Infos: https://www.facebook.com/MaedchenAusBerlin Hintergrundinformation Die gesamte Veranstaltungsreihe ist ein Ableger des Kantinenlesens in Berlin. In der Hauptstadt gibt es verschiedene Lesebühnen, die an unterschiedlichen Wochentagen stattfinden und bei denen Berliner Autoren ihre Texte lesen. Das Best Of daraus ist das Kantinenlesen, das seit dem Jahr 2000 jeden Sonnabend in der Kulturbrauerei stattfindet – und zwar in der Alten Kantine, die für den Namen der Veranstaltungsreihe verantwortlich ist. In Berlin spricht das Kantinenlesen ein aufgeschlossenes Publikum von 16 Jahren bis ins Rentenalter an. Unterstützt durch die Stadt Görlitz und die Sparkasse OberlausitzNiederschlesien, öffnen wir uns seit September 2008 mit dem Ableger für Literaturinteressierte jeden Alters und bieten eine regelmäßige literarische Veranstaltungsreihe mit wechselnden Autoren in Görlitz an.