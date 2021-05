Auf den Spuren des Fischotters

Der Fischotter ist so selten geworden, dass man ihm kaum noch begegnet. Doch im Natur-Erlebniszentrum Wanninchen ist er an Pfingsten zu Gast. Naturfreunde können ihen auf einer spannenden Rallye begleiten und Lustiges und Interessantes über ihn erfahren. Unter Beachtung der geltenden Abstands- und Hygieneregeln können Naturfreunde die freien Tage dafür nutzen. Vielleicht erobert der Fischotter viele weitere Herzen.

• Wann: Sonntag, 23. Mai, 10 Uhr bis 17 Uhr

Montag, 24. Mai, 10 Uhr bis 17 Uhr

• Wo: Heinz Sielmann Natur-Erlebniszentrum Wanninchen

• Info: wanninchen@sielmann-stiftung.de

• Internet: www.sielmann-stiftung.de

(PM/Sielmanns Naturlandschaft Wanninchen)