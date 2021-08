Alternative zum Spreewaldfest

Media in category "Good Essay Introductions" The following 6 files are in this category, out of 6 total. Statt drei tollen Tagen Spreewaldfest wird es in diesem Jahr gleich an drei Wochenenden bunt in Lübben: Unter dem Titel „Der September wird bunt“ organisiert die Tourismus, Kultur und Stadtmarketing Lübben (Spreewald) GmbH eine Veranstaltungsreihe, die klassische Elemente des Spreewaldfestes vereint und trotzdem – hoffentlich – coronakonform durchgeführt werden kann.

Vom 17. bis 19. September gibt es ein Festprogramm für die ganze Familie. Auf dem Parkplatz Lindenstraße und am Warmbad macht der Vergnügungspark und auf der Schlossinsel das Kinderland Station. Händler und Gastronomen bieten regionale Produkte und kulinarische Verlockungen an. Auf der Schlossinsel wird die große Bühne aufgebaut sein, auf der am Samstag ab 14 Uhr neben Blasmusik und der beliebten Spreewald-Revue Schlager von „Spielberg“ und Rock- und Popsongs von der Party-Show-Band „Biba und die Butzemänner“ zu hören sind.

Am Sonntag spielen ab 14 Uhr die Fröhlichen Hechte, bevor Zwulf „Hits für Kids“ singt. Danach stehen der Sänger und Harmonikaspieler Florian Fesl, die Straupitzer Rope Skipper und das Tanzstudio Bailamos auf der Bühne. Als Höhepunkt wird am Abend die Münchener Freiheit spielen – ein Konzert, das bereits im vergangenen Jahr mit großer Vorfreude erwartet worden war, dann aber abgesagt werden musste.

Den bunten Reigen beschließt der Herbstmarkt am dritten Festwochenende: Am 25. und 26. September stellen rund um den Marktplatz Handwerker ihre Arbeit zur Schau, es gibt Herbstfrüchte und Handwerkserzeugnisse zu kaufen und zahlreiche Gastronomen kitzeln die Gaumen der Besucher. Hier und da sind Straßenmusiker zu erleben.

„Trotz aller zusätzlichen Maßnahmen und einer verbleibenden Ungewissheit freuen wir uns auf einen hoffentlich entspannten und fröhlichen ‚bunten September‘“, sagt Marit Dietrich. „Die diesjährige Variante gibt uns Gelegenheit, einmal kleinteiligere Veranstaltungsformate auszuprobieren und daraus zu lernen, um auch künftig flexibel auf sich plötzlich ändernde Rahmenbedingungen reagieren zu können.“

Für alle Festtage gilt, dass sich Besucher mit der Luca-App oder per Formular registrieren müssen, um eine Kontaktnachverfolgung zu ermöglichen. Der Zugang zu einzelnen Bereichen kann bei Erreichen der maximalen Besucherzahl beschränkt werden. Der Kahnkorso, der Flohmarkt und das Feuerwerk können leider nicht stattfinden.