Achtung: Gärten gesucht!

Eislöwen: Ticket-Vorverkauf gestartet

Dresden. Bald fliegen wieder die Pucks durch die EnergieVerbund Arena: Ab sofort läuft der Vorverkauf für die Vorbereitungsphase der Dresdner Eislöwen. An allen bekannten Vorverkaufsstellen: Dresden / Dresden-Umland sowie über die Onlineplattform etix besteht die Möglichkeit, sich Tickets für "Müller's Fanshop-Cup" am Samstag, 24. August und Sonntag, 25. August zu sichern. Außerdem gibt es ab sofort Karten für die Vorbereitungsspiele gegen die Grizzlys Wolfsburg am Sonntag, 11. August, 17 Uhr sowie gegen die University of Ottawa am Freitag, 30. August, 19.30 Uhr, welche in der EnergieVerbund Arena ausgetragen werden. Eintrittskarten gibt es ab 8 Euro für einen Stehplatz (ermäßigt 5,50 Euro) bzw. 10 Euro (ermäßigt 7,50 Euro) für einen Sitzplatz (Kategorie 3). Im Rahmen von "Müller's Fanshop-Cup" präsentieren sich neben dem Gastgeber Dresdner Eislöwen Ligakonkurrent EV Landshut, der DEL-Club Krefeld Pinguine sowie der tschechische Extraliga-Verein HC VERVA Litvínov. Tagestickets, die Gültigkeit für zwei Spiele besitzen, gibt es zu den bekannten Kartenpreisen der Saison 2019/2020 ab 14 Euro (Stehplatz). Heimspiele der Vorbereitung im Überblick: * Sonntag, 11. August: 17 Uhr Dresdner Eislöwen vs. Grizzlys Wolfsburg Freitag * Freitag, 30. August: 19.30 Uhr Dresdner Eislöwen vs. University of Ottawa „Müller's Fanshop-Cup" * Samstag, 24. August: 16 Uhr: Krefeld Pinguine vs. HC VERVA Litvínov / 19.30 Uhr: Dresdner Eislöwen vs. EV Landshut * Sonntag, 25. August: 14 Uhr: Spiel um Platz 3 / 17.30 Uhr: Finale Dauerkartenbesitzer der Dresdner Eislöwen profitieren vom Angebot und sehen alle Spiele der Vorbereitungsphase in der EnergieVerbund Arena kostenfrei. Allerdings ist schnelles Handeln gefragt, denn mit dem Beginn des Vorverkaufs werden einzelne Plätze belegt, so dass eine Dauerkarte mit Gültigkeit für alle Partien dann nicht mehr für jeden Wunschplatz zur Verfügung gestellt werden kann. (pm)