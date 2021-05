Zu Pfingsten auf den Dicken

Free Hotel Business Plans on education - Proposals, essays & research papers of best quality. Get to know main recommendations as to how to receive the Nach einer langen Schließphase freut sich der Verein das historische Denkmal wieder öffentlich zugänglich zu machen. Seit der Wiedereröffnung zu Pfingsten 2014 war der Turm bis zur Coronapandemie bedingten Schließung nur wenige Tage geschlossen. Nun geht es auch zu Pfingsten wieder los.

Die Vereinsmitglieder, die die Öffnungszeiten absichern und Besucher empfangen freuen sich über die Öffnung und hoffen über Pfingsten auf viele Besucher, die Cottbus im Rundumblick von Oben genießen wollen. In den letzten Tagen putzten die sie ihren „Dicken" für die bevorstehende Öffnung.

Auch Souvenirs und kleine Geschenkideen gibt es im Erdgeschoss weiterhin, von Turmschokolade über Postkarten bis hin zur „Get One"-Spreewaldgurke.

Beachten müssen Besucher die aktuell geltenden Regelungen. Im Turm bedeutet dies Maskenpflicht für alle Besucher, maximal zwei Haushalte, die sich gleichzeitig treffen dürfen und eine Kontaktverfolgung über Luca-App oder schriftlichen Formular vor Ort. Eine Testpflicht besteht nicht.

Der Spremberger Turm ist von Montag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr und von Donnerstag bis Samstag bis 20 Uhr geöffnet. Kinder unter 14 Jahren können kostenlos auf den Turm, Erwachsene zahlen zwei Euro pro Person.