Wenn Kunst um die HÃ¤user zieht

Wenn Kunst um die Häuser zieht

Cottbus. In sieben Schaufenstern in der Cottbuser Innenstadt zeigt das Brandenburgische Landesmuseum für moderne Kunst (BLMK) vom 1. bis 14. Februar dreizehn Gemälde und eine Bronzeplastik von namhaften Künstlerinnen und Künstlern aus seiner Sammlung.