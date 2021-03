Virtueller Rundgang

Nachwuchs bei den Goldtakinen

Dagu heißt der kleine Goldtakin-Bulle, der am 18. Februar im Zoo Dresden geboren und heute erstmals öffentlich vorgestellt wurde. Er ist bereits die achte erfolgreiche Nachzucht der seltenen asiatischen Huftierart im Zoo. In freier Wildbahn leben Goldtakine in der zentralchinesischen Provinz Shaanxi in Gebirgswäldern bis 4.000 m Höhe, wo ihr Bestand auf weniger als 6.000 Tiere geschätzt wird. Takine werden von der Weltnaturschutzorganisation IUCN auf der roten Liste als gefährdet eingestuft. Im Zoo Dresden ist diese Tierart seit 2013 im Bestand hat und wird seit 2016 erfolgreich züchtet. In Deutschland sind Goldtakine sonst nur im Tierpark Berlin und im Bergzoo Halle zu sehen. Europaweit haben zwölf Zoos die gefährdete Huftierart im Bestand.Dagu heißt der kleine Goldtakin-Bulle, der am 18. Februar im Zoo Dresden geboren und heute erstmals öffentlich vorgestellt wurde. Er ist bereits die achte erfolgreiche Nachzucht der seltenen asiatischen Huftierart im Zoo. In freier Wildbahn leben…