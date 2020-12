Staatstheater plant WiedererÃ¶ffnung im MÃ¤rz

All students want to get only A+ but not all of them ready to spend their time on study. If you one of that busy student you can always Sample Outline Format For Research Paper. Das Staatstheater Cottbus plant seine Wiedereröffnung für den 1. März 2021. Bis dahin bleibt der Spielbetrieb weiterhin eingestellt. Die Proben laufen auch im neuen Jahr weiter, um ab März ein volles Programm präsentieren zu können. Intendant Stephan Märki informiert das Publikum mit einem Brief auf der Webseite www.staatstheater-cottbus.de. Darin schreibt er: »Je achtsamer wir jetzt unsere Sehnsüchte nach Normalität zähmen, umso größer sind die Chancen, im nächsten Jahr mit Vorsicht und Abstand vielleicht ein Stück von ihr für Musik und Theater zurückgewonnen zu haben.«

Vielfältiges Programm ab März

Mit vielen Produktionen stehen die Ensembles des Hauses in den Startlöchern. Sobald die Pforten sich wieder öffnen, werden die Inszenierungen gezeigt, welche im Oktober 2020 bereits Premiere hatten:

»Nur ein Wimpernschlag…« im Ballett, die Schauspiel-Uraufführungen »Umkämpfte Zone« von Ines Geipel/Armin Petras sowie »Knochen« von Jonas Corell Petersen und Tschaikowskis epochale Revolutionsoper »Mazeppa«.

Es folgen neue Produktionen wie das Kinderstück »Mio, mein Mio« von Astrid Lindgren, der abgründighumoristische Liederabend »… mein ganzes Herz« zu Ehren des großen Liedtexters Fritz Löhner-Beda, die meistgespielte Oper – »Carmen« von Georges Bizet – und Franz Lehárs Operette »Die lustige Witwe«. Auch das Konzertwesen lebt wieder auf, u.a. mit Anton Bruckners 8. Sinfonie in c-Moll. Es ist geplant, die Repertoirevorstellungen so oft wie möglich zu spielen, um die begrenzten Sitzplatzkapazitäten auszugleichen.

Kartenvorverkauf ist angelaufen

Seit 15. Dezember läuft der Kartenvorverkauf für die Vorstellungen, Konzerte und Veranstaltungen

im Großen Haus für den Zeitraum vom 1. März bis zum Spielzeitende über den Besucherservice und die

Webseite www.staatstheater-cottbus.de.

Der Besucherservice im Großen Haus bleibt weiterhin für den Publikumsverkehr geschlossen. Die telefonische Erreichbarkeit unter 0355/ 78 242 42 ist unverändert: Montag und Samstag von 11 bis 14 Uhr sowie von Dienstag bis Freitag 11 bis 18 Uhr.