Parkeisenbahn startet mit Luca-App testweise in neue Saison

Pirn'scher Nachtwächter startet am 1. April

Pirna. Der Pirn'sche Nachtwächter Wolfgang Bieberstein startet am Gründonnerstag, 1. April, mit einer Tour durch die historische Altstadt ins Osterwochenende. Seine Runde beginnt er 19 Uhr auf dem Kirchplatz vor dem Eingangsportal der St. Marienkirche. "Einzelne Spaziergänger dürfen gern zuhören und schauen", was er zu verkünden hat. Unabhängig der "Meldungen" vom Robert Koch-Institut (RKI) werde er in der Osterwoche wieder losgehen, kündigt Bieberstein an. Denn er sei "positiv denkend". Denn nicht nur der Nachtwächter sondern auch der Frühling steht in den Startlöchern. "Ich kann nicht sagen, ob es besser wird, wenn es anders wird, aber so viel kann ich sagen: Es muss anders werden, wenn es gut werden soll!", zitiert Bieberstein in seiner Ankündigung einen Gedankensplitter des Physikers, Naturforschers und Schriftsteller Georg Christoph Lichtenberg. Zuletzt hatte Wolfgang Bieberstein während dem harten Corona-Lockdown die Einzelhändler der Altstadt jeden Freitagabend mit Ausrufen moralisch unterstützt. "Einzelne", die ihm mit Abstand folgen wollen, werden gebeten sich anzumelden - per Email: info@nachtwaechter-pirna.de oder per Telefon 03501/7929528 (Festnetz) bzw. 0151/61507406 (Handy). Der Pirn'sche Nachtwächter Wolfgang Bieberstein startet am Gründonnerstag, 1. April, mit einer Tour durch die historische Altstadt ins Osterwochenende. Seine Runde beginnt er 19 Uhr auf dem Kirchplatz vor dem Eingangsportal der St. Marienkirche.…