Neue Hotline geschaltet

Learn more about applying for read this at Cox Media Group Die Stadtverwaltung Cottbus schaltet im Rahmen des Kampfes gegen die Corona-Pandemie eine spezielle Hotline für Menschen mit Behinderungen. Das Angebot entstand mit Unterstützung durch den Beirat für Menschen mit Behinderungen sowie den Beauftragten der Stadt für diese Gruppe.

Das Besondere bei dieser Hotline ist die Beratungsform: Betroffene beraten Betroffene. Dies ist ein bedeutsamer Ansatz zur Stärkung der Selbstständigkeit für Betroffene, da die Gespräche mit den Hilfesuchenden auf Augenhöhe stattfinden können. So steht das Team der Hotline bei Fragen klärend zur Seite. Es werden aber auch Probleme entgegengenommen und an die zuständige Fachstelle weitergeleitet. Diese wird sich dann im nächsten Schritt bei der hilfebedürftigen Person melden und unterstützen.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind von Montag bis Freitag, jeweils von 9 bis 14 Uhr, unter Tel. 0355/ 612 20 22 erreichbar.