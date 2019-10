Max-Grünebaum-Preise werden in Cottbus vergeben

Die Preisverleihung mit ihrer künstlerischen Umrahmung ist in Cottbus längst zu einer festen Tradition geworden – ganz im Sinne der Stifter, denen am Herzen liegt, eine enge Verbindung zwischen Cottbus und England zu fördern.

Ballett des Theaters wirkt mit

Erstmals wirkt bei einer Preisverleihung das Ballett des Staatstheaters mit. Die Tänzerinnen und Tänzer zeigen Ausschnitte aus dem Ballett „Casanova“ von Mauro de Candia, das auf dem Spielplan des Staatstheaters steht. Unter Leitung des kommissarischen Generalmusikdirektors Alexander Merzyn und des Chordirektors Christian Möbius spielt das Philharmonische Orchester dazu live Werke von Georg Friedrich Händel, Arcangelo Corelli, Antonio Vivaldi und Henry Purcell. Lisa Schützenberger, Schauspielerin und Preisträgerin des Vorjahres, wird ebenfalls mit einem Beitrag zu erleben sein.

Max Grünebaum-Stiftung Cottbus

Der Tuchfabrikant und Cottbuser Ehrenbürger Max Grünebaum (1851-1925) verband als erfolgreicher Unternehmer soziales Engagement und Mäzenatentum in vorbildlicher Weise und förderte zeitlebens das Cottbuser Theater. Aus rassistischen Gründen wurden die Nachfahren Max Grünebaums in der Zeit des Dritten Reiches aus Deutschland vertrieben, das Familienvermögen wurde enteignet. Die Familie wagte in England einen Neuanfang.

In Erinnerung an das Wirken von Max Grünebaum in Cottbus errichteten die in England lebenden Enkel im Mai 1997 die Max Grünebaum-Stiftung, deren Anliegen es ist, die guten Beziehungen zwischen Cottbus und England weiter zu fördern. Um das Staatstheater Cottbus und die Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg zu unterstützen, verleiht die Stiftung jährlich an künstlerische und wissenschaftliche Nachwuchskräfte die Max-Grünebaum-Preise.

Termin:

• Sonntag, 20. Oktober, 11 Uhr, Großes Haus

• Eintritt ist frei

Ausführliche Informationen zum Leben und Wirken von Max Grünebaum und seiner Familie, zur Stiftung und zu den Preisträgern der vergangenen Jahre sind im Internet zu finden: www.max-gruenebaum-stiftung.de

