»Lichtpause« in der Cottbuser Innenstadt

Ab Montag endlich wieder in den Zoo?

Dresden. Mit Inkrafttreten der seit 8. März gültigen allgemeinen Corona-Schutzverordnung für den Freistaat Sachsen ist die Wiedereröffnung des Zoo Dresden für alle Zooliebhaber in greifbare Nähe gerückt. Der Zoo Dresden öffnet voraussichtlich am 15. März – voraussichtlich deshalb, da als Grundvoraussetzung hierfür eine Inzidenz kleiner 100 in der Stadt Dresden gilt. Ist diese Grundvoraussetzung erfüllt, kann der Zoo Dresden am kommenden Montag ab 8.30 Uhr nach mehr als vier Monaten Schließzeit endlich wieder Besucher empfangen. Die kleinen und großen Tierfans können sich dann auf jede Menge Nachwuchs freuen. Außerdem wurde die Schließzeit genutzt um einige Neuerungen und Umbauten an verschiedenen Gehegen vorzunehmen. Neben den Inzidenzwerten ist die Zooöffnung an weitere Auflagen gebunden. So gelten weiterhin die allgemein bekannten Abstands- und Hygieneregeln und eine maximale Besucherobergrenze von 1.500 Personen, die sich zeitgleich im Zoo aufhalten dürfen. Neu ist, dass sich Besucher voranmelden müssen und eine Kontaktnachverfolgung möglich ist. Somit ist der Zoobesuch ausschließlich mit einem Online-Ticket möglich, welches über www.zoo-dresden.de ab Donnerstag, 11. März, erworben werden kann. Um möglichst vielen Tierfans einen Zooausflug zu ermöglichen, wurden zwei Besuchsfenster eingerichtet (Vormittag / Nachmittag). Der Verkauf an der Tageskasse ist nicht möglich. Auch für Inhaber von Jahreskarten, Gutscheinen und Kinder unter 3 Jahren muss über die Online-Ticket-Plattform ein sogenanntes Null-Euro-Ticket erworben werden. Es gelten die regulären Eintrittspreise und sonstige Rabatte können leider nicht gewährt werden! Um die Besucherobergrenze zu kontrollieren, bleibt der Ein- und Ausgang an der Parkeisenbahn geschlossen. Die Laufzeit aktuell gültiger Jahreskarten verlängert sich automatisch um vier weitere Monate, um die Zeit auszugleichen, in denen der Zoo aufgrund der Schließung nicht besucht werden konnte. Jedoch können Jahreskarteninhaber freiwillig auf diese Verlängerung verzichten, um so den Zoo und die Tiere finanziell zu unterstützen. Der Verkauf von neuen Jahreskarten und Gutscheinen ist ab 15. März an der Tageskasse möglich. Übersicht über die geltenden Einschränkungen bei einem Zoobesuch: Öffnungszeiten: 8.30 bis 17.30 Uhr / Ein- und Ausgang nur über den Haupteingang an der Tiergartenstraße möglich / Besucher können zwischen zwei Besuchsfenstern auswählen: Vormittag 8.30 bis 13 Uhr oder Nachmittag 13 bis 17.30 Uhr Tierhäuser und begehbare Anlagen sind mit Einbahnstraßen-Regelung geöffnet. Die Kattainsel (Eingewöhnung neuer Tiere) und die Tundravoliere (Brutgeschehen) bleiben geschlossen. Maskenpflicht: In Tierhäusern, geschlossenen Räumen und im Eingangsbereich besteht die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung (ab Schulalter). Im übrigen Zoogelände wird das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung empfohlen, wenn der Mindestabstand von 1,50m nicht eingehalten werden kann bzw. informieren Aushänge in Bereichen, wo dies verpflichtend ist. Spielplätze sind geöffnet. Tierpflegertreffpunkte/kommentierte Fütterungen entfallen. Bollerwagenverleih entfällt / Eigene Bollerwagen können selbstverständlich mitgebracht werden. Parken: Der Betrieb des Parkplatzes läuft uneingeschränkt.Gastronomie: eingeschränktes Imbiss-Angebot als „To-Go“- VerpflegungZooshop: Verkauf im Innenbereich nach Voranmeldung möglich Zootouren und Kindergeburtstage entfallen bis zum 31. März 2021. (pm/Zoo Dresden) Mit Inkrafttreten der seit 8. März gültigen allgemeinen Corona-Schutzverordnung für den Freistaat…

weiterlesen