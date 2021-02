Kontrollen in Alten- und Pflegheimen ohne Beanstandungen

At Essay-Lib.com you can not only Dissertation Conseil Constitutionnel France but also be absolutely sure that your academic writing will be excellent. To do this, you only need to fill in our order form (it is very simple!) and pay for your order. Manuel Helbig, Fachbereichsleiter Ordnung und Sicherheit der Stadtverwaltung Cottbus: „Wir konnten bei den unangekündigten Kontrollen keine Verstöße feststellen. Die Hygienekonzepte und das Besuchsmanagement werden eingehalten.“ Die Kontrollen umfassten u.a. Überprüfungen der hauseigenen Hygienekonzepte, das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckung sowie die Steuerung und Testung von Besuchern und Personal.

Die Kontrollen werden fortgesetzt und verstehen sich immer auch als Gesprächsangebot an die Träger, Personal und Bewohnerinnen und Bewohner der Einrichtungen.

Insgesamt sind im Januar in Cottbus 65 Bußgeld-Verfahren wegen Verstößen gegen die Eindämmungsverordnung eingeleitet worden. In 54 Fällen ging es dabei um Verstöße gegen die Pflicht zur Bedeckung von Mund und Nase im Einzelhandel (41), im ÖPNV (10) sowie wegen des Verdachts auf gefälschte Atteste zur Befreiung von der MNB (3). Die restlichen elf Verstöße betrafen die Regeln zur Einschränkung von Kontakten.