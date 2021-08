Kommt rein!

Der Besucherservice im Großen Haus öffnet dafür an diesem Tag, dem 28. August, von 11 bis 17 Uhr. Verkauft werden Karten für die Veranstaltungen am 28. August sowie am 3., 4. und 5. September.

Begleitend dazu gibt es dort ein Überraschungsrahmenprogramm: Damit den Besucher*innen in der Schlange draußen vor dem Besucherservice die Zeit nicht lang wird, haben die Ensembles sich kleine Auftritte ausgedacht. Vom BürgerSprechChor über dramatische Monologe bis hin zu Opernarien und Duetten oder Blechbläserfanfaren klingt und singt es rund ums Große Haus im 30-Minutentakt. Auch Zufallspublikum ist herzlich willkommen – bald auf dem Schillerplatz, bald auf der Karl-Liebknecht-Straße, einfach nur im Vorübergehen oder beim längeren Verweilen und Zuschauen, kann man an diesem Samstag zwischen 11 und 17 Uhr unverhofft Kunst genießen – vorausgesetzt, das Wetter spielt mit. Um 12.30 Uhr rollt außerdem ein ganz besonderes Programm über den Platz: Dieter Schnebels Konzert für 9 Harley Davidson auf der Rückseite des Großen Hauses.

Am Abend des 28. August lädt das Staatstheater zu verschiedenen Veranstaltungen in seine Spielstätten ein. Im Großen Haus steht um 19.30 Uhr mit Franz Lehárs walzerbeschwingter Operette „Die lustige Witwe“ die jüngste Inszenierung des Musiktheaters auf dem Programm. Die zeitlos unterhaltsame Operette verbindet Herzschmerz, Romantik und Melodienreichtum mit turbulenter Polit-Satire und gesellschaftlichem Biss.

In der Theaterscheune Ströbitz ist um 19.30 Uhr erstmals der musikalische Abend „Willkommen in meinem Leben“ über den Vollblutmusiker Udo Jürgens zu erleben. Das gefeierte Cottbuser Gespann Frank Bernard und Heiko Walter begibt sich auf eine sehr individuelle Spurensuche und verwebt bekannte und unbekannte Songs des gebürtigen Kärntners zu einem packenden Abend.

Schon vormittags um 11 Uhr gewähren in der Kammerbühne die Tänzer*innen in einer „Ballett-Werkstatt“ Einblicke in ihre Arbeit: Nach einem Training, das zum normalen Tagesablauf der Compagnie gehört, steht die Probe eines Tanzstücks auf dem Plan (Eintritt für die „Ballett-Werkstatt“ frei, Anmeldung erforderlich über Once you use our live chat support and say Please write my assignment for me online you will not worry about Dissertation Conscience Terminale. service@staats-theater-cottbus.de)

Ab 19.30 Uhr spielt in der Kammerbühne beim „Impro-Abend Ballett“ die Cottbuser Band PhoeniX Liberation und das Ballett wird dazu tänzerisch improvisieren. Bei guter Musik besteht nach der Veranstaltung die Möglichkeit, den Mitwirkenden des Abends zu begegnen.

Am darauffolgenden Wochenende stimmt das Philharmonische Orchester unter der Leitung von GMD Alexander Merzyn im Großen Haus in den Stückereigen ein: Die Musikerinnen und Musiker erzählen am Freitag, 3. September, 20 Uhr, und Sonntag, 5. September, 19 Uhr, beim 1. Philharmonischen Konzert mit Werken von Mendelssohn, Brahms und Zemlinsky romantische Märchen aus dem Zauberreich der Musik. Solist des Abends ist Christian Tetzlaff (Violine).

Am Samstag, 4. September, 18.30 Uhr, präsentiert das Schauspiel im Großen Haus mit der Doppelpremiere „Zorro“ und „Wonder Woman“ gleich zwei Geschichten über Heldenfiguren unserer Tage. Die Popikone Zorro kehrt zurück und trifft mit Wonder Woman auf ihre Zukunft. Der italienische Regisseur Antonio Latella macht daraus zwei flirrende, wilde und unterhaltsame Karussellfahrten: Jeweils vier Figuren fliegen in den Himmel und mit jeder Drehung, jeder Quadrille, bekommen sie es mit Unterdrückung, Gerechtigkeit und der Möglichkeit einer Gemeinschaft zu tun: singend, lachend und verzweifelnd an sich und an der Welt. Parallel dazu erinnert in der Kammerbühne das Musiktheater ab 19.30 Uhr mit „… mein ganzes Herz“ an den in Auschwitz ermordeten Librettisten Fritz Löhner-Beda. Seine Liedtexte wie z. B. „Ausgerechnet Bananen“, „Dein ist mein ganzes Herz“ und „Freunde, das Leben ist lebenswert“ waren und sind in aller Munde. Die Lebens- und Zeitskizze erinnert an den Künstler und würdigt ihn in abgründig-humoristischer Form mit dem ihm eigenen Sprachwitz und ganz viel Musik.

Am Sonntag, 5. September, zeigt das Ballett ab 19 Uhr in der Kammerbühne die Inszenierung „Nur ein Wimpernschlag …“. Die Vereinzelung und der reduzierte zwischenmenschliche Kontakt in Coronazeiten inspirierte den Choreografen Oliver Preiß zu seinem Tanzstück. Darin wendet er sich essentiellen menschlichen Empfindungen zu. In neun packenden Solos schnürt er gemeinsam mit den Tänzerinnen und Tänzer ein Bündel an Gefühlszuständen auf, mit dem sich Menschen konfrontiert sehen, wenn plötzlich Zeit zum Innehalten, zum Nachdenken im Übermaß zur Verfügung steht.

Ab 30. August gelten für den Besucherservice wieder die regulären Öffnungszeiten: Montag und Samstag 11 bis 14 Uhr und Dienstag bis Freitag 11 bis 18 Uhr. Tickettelefon 0355/7824242, service@staatstheater-cottbus.de



Am 1. September beginnt der Kartenvorverkauf für die Veranstaltungen vom 7. September bis Ende November 2021.

Es wird darum gebeten, sich über die für den Veranstaltungsbesuch in den Spielstätten des Staatstheaters Cottbus geltenden aktuellen Hygienebestimmungen im Besucherservice oder unter www.staatstheater-cottbus.de/news/theaterundcorona/ zu informieren.