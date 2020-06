Kleiner Turmfalke gerettet

Einem aufmerksamen Bürger und der Cottbuser Feuerwehr ist die Rettung eines kleinen Turmfalken zu verdanken. Der Passant informierte am vergangenen Samstag gegen 17 Uhr die Leitstelle über den Fund des kleinen Vogels, bezeichnenderweise an der Adresse »Am Turm« in Cottbus. Dabei mussten die Feuerwehrleute zunächst kreativ vorgehen – denn just zu diesem Zeitpunkt befand sich das Fahrzeug der Tierrettung zu einer Reparatur in der Werkstatt. So übernahm auf Hinweis des diensthabenden Disponenten der Einsatzleitwagen, der gerade in der Nähe der Fundstelle unterwegs war, die Rettung.

Der kleine und verängstigte Falke ist vermutlich aus dem Nistkasten in gut 15 Metern Höhe gestürzt. Der Anrufer konnte noch mit einer Kiste für den Transport aushelfen, weil das Einsatzleitfahrzeug des A-Dienstes für solche Rettungsaktionen nicht ausgerüstet ist. Der kleine Falke konnte von den Feuerwehrleuten eingefangen werden. In der Feuerwache in der Dresdener Straße übernahmen dann die Tierretter, deren Fahrzeug wieder in Schuss war, und brachten den Turmfalken zügig zur Wildtierauffangstation der Tierärztin Dr. Susanne Schmidt nach Skadow. Die Trägerin der Ehrenmedaille der Stadt Cottbuskümmert sich nunmehr um den kleinen Gast.