Kleine Komödie Cottbus wirft noch nicht das Handtuch

Ab jetzt mit „So geht sächsisch“-Maske

Sachsen. Im Rahmen der aktuellen Kampagne #EensFuffzschBidde von „So geht sächsisch.“ der Sächsischen Staatsregierung übergab Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer am 12. Mai im Simmel-Center am Albertplatz 1.000 Mund-Nasenschutz-Masken an die Mitarbeiter. „Die grünen Masken kommen bei uns im Markt sofort zum Einsatz“, so Peter Simmel, der in Sachsen 20 insgesamt 20 Märkte betreibt und 1.000 Masken entgegen nahm. Mehrere sächsische Märkte erhalten in den kommenden Tagen und Wochen die grünen, wiederverwendbaren Masken mit »So geht sächsisch."-Logo, darunter neben Edeka auch der Discounter Lidl und der Großhändler METRO. »Die Aktion ist ein symbolisches Zeichen der Dankbarkeit für das, was die Mitarbeiter in unseren Supermärkten und an vielen weiteren Stellen im Land gerade in diesen besonderen Zeiten geleistet haben und jeden Tag leisten. All diese Frauen und Männer verdienen unseren Respekt und unsere Anerkennung für eine verantwortungsvolle und wichtige Arbeit, ohne die unser Gemeinwesen nicht funktionieren würde«, sagte Kretschmer bei der Übergabe. Die Kooperationsmöglichkeit steht auch anderen interessierten Unternehmen und Einrichtungen offen, deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dieser Zeit wie die Beschäftigten in den Supermärkten besonders gefordert sind. Anfragen zur Ausstattung mit den Masken, die auch Werbeträger und Botschafter für den Freistaat sind, können per E-Mail an Bleibtdaheeme@sk.sachsen.de gerichtet werden. Insgesamt stehen für die Aktion 10.000 Masken zur Verfügung.Im Rahmen der aktuellen Kampagne #EensFuffzschBidde von „So geht sächsisch.“ der Sächsischen Staatsregierung übergab Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer am 12. Mai im Simmel-Center am Albertplatz 1.000 Mund-Nasenschutz-Masken an die…

