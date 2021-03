Kindermusical im Onlinestream

About Bar Business Plans. Every online business needs a 100% unique and SEO-friendly content. But writing that content every time takes a lot of time and Seit fast genau einem Jahr stehen Kulturbühnen still. Auch das Cottbuser Kindermusical hatte seither keine Gelegenheit mehr, sich seinen Freunden und Förderern auf einer Bühne zu präsentieren. Zwar kann die Ausbildung hauptsächlich auf digitalem Wege stattfinden, aber ein Ziel, das Gelernte auf der Bühne zu zeigen ist derzeit nicht in Sicht.

Ursprünglich wollte das Ensemble am zweiten Märzwochenende die Uraufführung eines neuen Musicals zeigen. Die Pläne dazu wurden schon im Oktober 2020 auf Eis gelegt. Auch die Planung, das Musical »Zauber der Magie« aufzuführen, musste aufgrund mangelnder Probenmöglichkeiten ad acta gelegt werden, sodass nun die ersten Liveaufführung für Dezember 2021 ins Auge gefasst werden und eventuell im März 2022 ein neues Musical auf der Bühne entstehen kann. Bis dahin sind die Kinder und Jugendlichen beschäftigt, einen Musicalfilm aufzuzeichnen. Auch hier sind durch die gegebenen Probenbedingungen derzeit keine Termine planbar.

Um die Wartezeit zu verkürzen, zeigt das Cottbuser Kindermusical am Samstag, dem 13. März, ab 18 Uhr einen kostenfreien Onlinestream mit der Aufzeichnung des preisgekrönten Musicals »PARADOXA und die zerbrochene Zeit« aus dem Jahr 2018.

Der Stream ist auf den offiziellen sozialen Kanälen des Ensembles wie Youtube, Facebook und der Webseite www.cottbuser-kindermusical.de empfangbar und wird noch über die Osterfeiertage online abrufbar sein.