Handanlegen für den Artenschutz

Erfolgreiches Testwochenende für die Rödertalbienen

Großröhrsdorf. Zwei Wochen vor Saisonstart geht die Vorbereitung für das Bundesligateam des HC Rödertal in die heiße Phase. Chefcoach Karsten Schneider hatte seiner Mannschaft ein Testwochenende unter Maximalbelastung in Österreich und Tschechien organisiert. Diese Tests wollte er nutzen, um Aufstellungsvarianten zu erproben und wettkampfnah zu trainieren. Nach teils eher durchwachsenen Leistungen in den letzten Wochen, sah er bei seinen Mädels eine durchweg positive Entwicklung, auch wenn einige „Baustellen" noch vorhanden sind. Speziell in der Defensive konnte die Mannschaft überzeugen. Das vom Coach geforderte Tempospiel trägt erste Früchte. Nur im Abschluss müssen die Spielerinnen ihre Chancen noch konsequenter nutzen. Bereits am Freitag ging die Reise nach Wien. Gegen das international erfahrene Team von Hypo Niederösterreich standen vier Trainingseinheiten über jeweils 20 Minuten auf dem Programm. Mit zwei Siegen und zwei Niederlagen konnten die Bienen durchaus zufrieden sein. Beide Torhüterinnen, Ann Rammer und Ronja Nühse waren eine Bank. Nur im ersten Viertel war der Respekt vor dem Gegner nicht zu übersehen. Danach spielten die Teams auf Augenhöhe. Hypo NOE vs. HC Rödertal 13:6, 8:9, 7:9, 9:7 Bereits frühzeitig am Samstag ging es ins tschechische Hodonin zu einem gutbesetzten Turnier. Neben Gastgeber HK Hodonin (Tschechisch/Slowakische Superliga), waren noch HK Slovan Duslo Sala (Tschechisch/Slowakische Superliga) und der HC Leipzig (2. Bundesliga) zu Gast. Gespielt wurde über die volle Spielzeit mit je zwei Spielen am Samstag und einem Vergleich am Sonntag. Gegenüber den Spielen am Freitag steigerten sich die Bienen nochmals deutlich. Das zeigte sich auch an den Ergebnissen. HC Leipzig vs. HC Rödertal 30:30 (13:14) HC Rödertal vs. HK Slovan Duslo Sala 28:26 (10:12) HK Hodonin vs. HC Rödertal 22:28 (6:17) Am treffsichersten in allen drei Spielen waren Jasmin Eckart (18), Rabea Pollakowski (17), Anna Frankova (14), die Jugendspielerin Emilia Ronge (9) und Isabel Wolf (8). Chefcoach Karsten Schneider in einer Kurzauswertung nach dem Wochenende: "Mit den Ergebnissen bin ich sehr zufrieden. Da wurden auch einige Erwartungen übertroffen. In der Abwehr klappt das Zusammenwirken immer besser. Das von mir geforderte Tempospiel konnten die Mädels weitgehend umsetzen. An der Effektivität im Abschluss und den technischen Fehlern bei hohem Tempo müssen wir noch arbeiten. Aber für diese Erkenntnisse sind Testspiele da. Gegen Hodonin haben wir in der ersten Halbzeit (17:6) nahezu fehlerfrei gespielt, gegen Duslo Sala haben wir einen Rückstand in der zweiten Hälfte noch gedreht – so möchte ich das Team sehen. Aber es gab auch Phasen mit denen ich nicht zufrieden war. In den ersten 20 Minuten in Wien waren wir viel zu unsicher und haben auch nicht mutig gespielt und die zweite Halbzeit (11:16) gegen Hodonin war einfach nur schlecht und undiszipliniert. Sorgen bereiten mir noch unsere verletzten und angeschlagenen Spielerinnen. Bis zum Start bleiben uns noch 14 Tage und die werden wir intensiv nutzen." Am 26.08.2020 sind alle Fans und Handballinteressierte zum „offenen Training" eingeladen. Sie können ab 17:30 – 21:00 Uhr in der Sporthalle Großröhrsdorf die A-Jugend und das Bundesligateam live erleben.

