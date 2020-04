Genesene Covid-19-Patienten bedanken sich

Seit Beginn der Corona-Pandemie sind auch am Carl-Thiem-Klinikum mehrere Patienten mit der Diagnose „Covid-19“ behandelt worden, auch intensivmedizinisch. Das CTK hat sich intensiv auf diese außergewöhnliche Situation vorbereitet. Für die Kollegen stellt die Behandlung der Patienten - allein die Arbeitsbedingungen in der Schutzkleidung - eine Herausforderung dar. Während des mehrstündigen Dienstes am Patienten sind Essen und Trinken nicht möglich, Brillen beschlagen. Noch mehr allerdings wiegt die psychische Belastung auch durch die intensive mediale Berichterstattung. Die durchaus nachvollziehbaren Ängste ‚Was kommt auf uns zu? Werden wir das schaffen? Können wir uns schützen?‘



Umso mehr hat es uns gefreut, in dieser Woche von zwei genesenen Covid-19-Patienten sehr dankbare Post bekommen zu haben. Beide Patienten bestätigen dem Klinikum und dem Personal eine hohe Professionalität im Umgang mit dieser schwierigen Lage. Um diese Wertschätzung - vor allem gegenüber dem Personal nach außen zu tragen, haben wir uns in Abstimmung mit den betroffenen Patienten entschlossen, die Dankesbriefe zu veröffentlichen.

Sehr geehrter Herr Dr. med. Brodermann,

Es ist nunmehr eine Woche her, dass ich als erster Corona-patient aus dem Cottbuser Carl-Thiem-Klinikum wiedergenesen entlassen werden konnte. Für die außergewöhnlich gute Betreuung und Pflege auf der Station M3/2 möchte ich mich bei Herrn Dr. Michael Prediger, seinem Stationsteam sowie bei Ihnen ganz herzlich bedanken.

Trotz der besonderen Bedingungen der Schutzanzüge und des damit verbundenen Aufwandes, diese mehrfach am Tag zu wechseln, war das Personal immer freundlich und hilfsbereit. Die ruhige Art und die ausführlichen Erläuterungen von Dr. Prediger gaben mir von Beginn an die Zuversicht, die Krankheit besiegen zu können.

Für all dies und auch für die außergewöhnlich gute Essensversorgung möchte ich

Ihnen und allen Beteiligten meine Anerkennung entgegenbringen. Es gibt mir ein

gutes Gefühl, ein solches Klinikum in unserer Cottbuser Region zu wissen.

Ich wünsche Ihnen und allen Beteiligten des CTKs alles erdenklich Gute.



Mein Aufenthalt im Carl-Thiem-Klinikum vom 27.03. – 07.04.20

Kein Mensch ist gern im Krankenhaus und schon gar nicht jetzt unter dem Corona

Vorzeichen mit den ganzen negativen Schlagzeilen und Hiobsbotschaften aus den

Medien. Aber wenn es einen dann doch erwischt, hat man hier im Cottbuser CTK die

allerbeste Betreuung und Versorgung. Nach meiner persönlichen Erfahrung und

Empfindung läuft hier alles absolut geplant, durchdacht und professionell. Am

26.03.20 erhielt ich die Diagnose – positiv auf Covid-19 Virus. Am 27.03. gab es

gleich die Entscheidung zur stationären Aufnahme. Ich war froh. Es war das

Dauerfieber, Dauerschüttelfrost, Gliederschmerzen, Husten und

Kreislaufinstabilitäten was mir zu schaffen machte und wogegen man im Bett

daheim nicht allzu viel zum Dagegensetzen hat. Über die Corona Zelt-Notaufnahme

erfolgte die Aufnahme ins CTK. Die Aufnahmeprozedur geschah kurz, prägnant und

hintereinander weg. Ich war der erste, der auf diesem Wege die Schleusung ins

Klinikum erfuhr. Vom ersten Moment an fühlt man sich in sicheren, professionellen

Händen. Nahtlos fand ich mich dann auf der Station M3/2 wieder. Seit zehn Tagen

bin ich mich nun schon hier in der Obhut der Ärztinnen und Ärzte, der Schwestern

und Pfleger, abgesehen von einem kleinen zwischenzeitlichen Abstecher auf die

Intensivstation. Zehn Tage, das ist doch eine sehr lange Zeit, aber irgendwie

empfindet man das gar nicht so lang. Weil, irgendwie ist über den Tag auch immer

eine Aktion zu Gange. Blutabnehmen, Blutentnahme am Ohr, Tropf, Antibiotikum

Tropf, ständig diverse Messungen und so weiter und so fort. Und dann die

Mahlzeiten, die sind ebenfalls Aufgabe und Zeitvertreib und willkommene

Abwechslung. Und sie sind wirklich gut. Ob Frühstück, Mittag, Abendbrot es ist

immer abwechslungsreich, es ist immer reichlich, es ist immer wohlschmeckend und

auch immer etwas fürs Auge und immer kommt noch die Frage von den Schwestern,

ob es noch etwas zusätzlich sein kann, ob noch irgendein Wunsch besteht. Früh mal

Vollkorn – kein Problem, abends Salat - kein Problem. Essen und Trinken hält Leib

und Seele zusammen und beeinflusst mit Sicherheit auch jeden Genesungsprozess.

Vielen, vielen Dank für so eine perfekte Vollverpflegung. So, und in der restlichen

Zeit bin ich froh, dass es diesen kleinen niedlichen Fernseher gibt. Die Schwester,

die damals die Erstversorgung übernahm, wusste sofort, dass mir eine Fernsehkarte

zum Glück fehlt und hatte umgehend eine organisiert. Auch über alle anderen

organisatorischen, betreuenden und pflegenden Tätigkeiten kann ich mich nur mit

höchstem Lob äußern. Ich hatte Glück, es gibt weitaus schwerwiegender

verlaufende Corona Krankheitsfälle und so sah ich aber die harte Arbeit, die hinter

einer guten Versorgung geleistet werden muss. Es sind so viele kleine Dinge, die die

persönliche Wohlfühl-Atmosphäre ausmachen.

Das fängt bei der Großzügigkeit des Zimmers an, das auch noch Zugang zu einem

Balkon gewährt, der eine kurze Wanderung und das Genießen der Sonne zulässt.

Ständig wird die Bettwäsche gewechselt, täglich findet die Visite statt, auch am

Wochenende - Respekt, und immer ist man klar informiert und auf die nächsten

Maßnahmen oder Eventualmaßnahmen vorbereitet. Die Schwestern und Pfleger sind

in der Isolation so ziemlich der einzige Kontakt zur Außenwelt und ausnahmslos alle sind freundlich, nett, optimistisch und offen und immer gern bereit, auf irgendwelche Sonderwünsche einzugehen. Sie sind sehr kompetent und wissen ganz

genau was zu tun ist, das ist ein gutes Gefühl für den Patienten. Ich frag mich aber,

wie groß müssen die eigenen Bedenken und die Bedenken der Familien sein, wenn

man doch weiß, dass sie täglich der Gefahr der Ansteckung ausgesetzt sind. Da kann man als Außenstehender nur Respekt zollen. Nur gut, dass alle Schutzmaßnahmen

so konsequent befolgt und umgesetzt werden und wir dank Ihrer Gründlichkeit weit weg sind von italienischen oder spanischen Normen. Herr Dr. Prediger, ich bedanke mich hochachtungsvoll bei Ihnen und Ihrem Team für meine exzellente Betreuung.



pm/Carl-Thiem-Klinikum Cottbus gGmbH