FÃ¼r jede Menge Ferien-SpaÃŸ

Auch in diesem Jahr ist der Cottbuser FerienSpaßPass in seine neue Saison gestartet. Es warten bei insgesamt 17 regionalen Partnern wieder zahlreiche Rabatte und Vergünstigungen auf Kinder und Familien. Erhältlich ist der Cottbuser FerienSpaßPass nicht nur bei allen Teilnehmenden wie beispielsweise der Parkeisenbahn Cottbus, sondern auch in den Cottbusverkehr-Kundenzentren in der Stadtpromenade und am Hauptbahnhof sowie bei vielen Familien-, Freizeit- und Tourismuseinrichtungen in Cottbus, Spree-Neiße und dem Spreewald.

Wie in jedem Jahr bietet der Cottbuser FerienSpaßPass ein breitgefächertes Angebot an Sport-, Spiel- und Freizeitmöglichkeiten. Bei der Erstnutzung des Cottbuser FerienSpaßPass ist eine Aktivierungsgebühr in Höhe von 1 Euro zu entrichten. Dieser »Aktivierungseuro« ist mit einem guten Zweck verbunden. Nach Abschluss des Projektes werden die Aktivierungsgelder vollständig an gemeinnützige Einrichtungen gespendet. Der Cottbuser FerienSpaßPass ist bis zum 1. September 2021 gültig. Wer alle Vorteile nutzt, kann über 70 Euro sparen.

Alle Vorteilspartner im Überblick gibt es auf www.ferienspasspass.de.