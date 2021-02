Â»Fenster-FunkelnÂ« in Cottbus

EssayEmpire.com offers professional yet Custom Admission Essay. 100% plagiarism free, 24/7 support, 100% money back guarantee. Am vergangenen Freitagabend konnten sich die Bewohner*innen der Wohnstätte »Pro Seniore Residenz Am Wasserturm« in Cottbus an einer Veranstaltung der besonderen Art erfreuen. Denn »Der Verzauberer« (Marvin Derlo) aus Dresden sorgte mit seiner Feuer-Show für jede Menge Augen-Funkeln.

Für diese Senioren-Veranstaltungen hat er extra ein Corona-konformes Auftritts-Konzept entwickelt. Die Einrichtungen betritt Marvin Derlo nicht. Die Senioren verfolgen das Programm entweder an Balkonen, geöffneten Fenstern oder auf Terrassen ihrer Einrichtung. »Ich selbst trete im Garten, auf einer Wiese oder dem Parkplatz vor den Fenstern auf«, berichtet Derlo und sagt weiter: »So entsteht kein persönlicher Kontakt und alle halten sich an die gesetzlich geltenden Vorgaben. Und damit keiner zu Schaden kommt, werden die Vorstellungen im Vorfeld bei der Polizei, beim Gesundheitsamt sowie bei der Feuerwehr angemeldet«.

Die Resonanz auf die etwa 25-minütigen Vorstellungen sind überwältigend. »Der Applaus und besonders das Funkeln in den Augen der Bewohner*innen der jeweiligen Einrichtungen erfreut immer wieder mein Herz. Deshalb nenne ich die Show auch »Fenster-Funkeln« - einerseits wegen der Feuerfunken, andererseits wegen des Funkelns in den Augen der Menschen«, sagt Marvin Derlo.

Weitere Informationen sind unter www.dieverzauberer.de/senioren abrufbar.