Elbenwald Festival findet statt

Mit einem umfangreichen Sicherheits- und Hygienekonzept ist das beliebte Elbenwald Festival genehmigt worden: »Wir freuen uns, dass das Festival vom 30. Juli bis 1. August in Cottbus stattfinden kann«, erklärt Alexander Lapeta, Geschäftsführer der Elbenwald Festival GmbH. »Es ist ein zentraler Treffpunkt für Film-Begeisterte, Fantasy-Enthusiasten, Gamer – für alle Fans eben. Wir nehmen die Gäste mit auf eine fantastische Reise in die Welten, die sie kennen und lieben«, so Lapeta weiter.

Die Organisatoren setzen auf die beliebte Mischung aus Bands und Stars, aber auch auf eine Vielzahl von Shows und Workshops. Dazu gehören eine Zauberschule, die große Rittershow, eine Brettspiel-Area, ein Selbstverteidigungskurs, das Basteln von Zauberstäben, ein Schauspiel-Workshop, Lesungen und erstmals ein großer Kostümwettbewerb.

Das Auenland in Cottbus: ein Festival für alle

Das Elbenwald Festival ist eines der wenigen Festivals, welche in diesem Jahr eine Sondergenehmigung erhalten. Es ist auch für Familien geeignet. Bis einschließlich sechs Jahre kommen Kinder, in Begleitung ihrer Eltern, kostenlos auf das Gelände. Nachdem das Event letztes Jahr coronabedingt abgesagt wurde, findet das Elbenwald Festival erstmals im Spreeauenpark statt. Die neue Location in Cottbus ist sehr weitläufig und bietet ausreichend Raum für Veranstaltungen mit bis zu 15.000 Personen. Geplant und genehmigt ist in diesem Jahr die Durchführung des Festivals mit bis zu 5.000 Gästen. Der Spreeauenpark war Austragungsort der ersten Bundesgartenschau der neuen Bundesländer und ist entsprechend angelegt. Mit grünen Wiesen, Flüssen und Brücken erinnert er ein bisschen an das Auenland und passt so zu Elbenwald.

Kost und Logis für jeden Geldbeutel

Bei der Versorgung sind die Festival-Gäste flexibel. Auf dem Gelände gibt es ein umfangreiches Angebot an Essen und Getränken. Bei den Übernachtungen gibt es ebenfalls viele Möglichkeiten für jeden Geschmack und Geldbeutel – vom Zelt über das Tipi oder Wohnmobil bis hin zum Hotel. Die Hotels sind jedoch bereits ausverkauft. Eine generelle Maskenpflicht ist auf den Freiflächen des Geländes aufgrund der Größe nicht nötig. Dennoch wird es entsprechend des Hygienekonzepts einige Auflagen geben, damit alle Gäste am Festival bedenkenlos teilnehmen können. So gilt beispielweise am Einlass die 3G-Regel Zutritt nur für »genesen, getestet oder geimpft«.