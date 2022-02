Â»Eine neue Epoche fÃ¼r uns TeichlÃ¤nderÂ«

Nachholspiel gegen Freiburg

Die Dresdner Eislöwen sind am Mittwoch, 9. Feburar, 19.30 Uhr, bereits wieder gefordert. Der Tabellenführer empfängt den EHC Freiburg in der Joynext Arena. Tickets für die Partie gibt es online über Etix sowie an der Abendkasse. Diese öffnet 18.30 Uhr, wie auch die Arenatüren. Es gilt die 2Gplus-Regel sowie das Tragen einer FFP2-Maske bis der Sitz- oder Stehplatz eingenommen ist. SpradeTV überträgt das Spiel.. Da es sich um ein Nachholspiel handelt, behalten alle bereits verkauften Karten vom ursprünglichen Spieltermin ihre Gültigkeit und müssen vorher nicht getauscht werden. Die Freiburger werden ausgeruht zum Spiel erscheinen. Das Team vom Ex-Dresdner Robert Hoffmann befindet sich seit Sonntag bereits in Dresden, hat hier trainiert. Am Montag waren die Freiburger bereits zum Auswärtsspiel in Weißwasser zu Gast, mussten sich dort aber mit 1:4 geschlagen geben. Die Eislöwen sind aber gewarnt. Die ersten beiden Aufeinandertreffen konnten bisher die Wölfe gewinnen. Andreas Brockmann, Cheftrainer Dresdner Eislöwen: „Freiburg ist eine unangenehme schwer zu bespielende Mannschaft. Sie haben zweimal gegen uns gewonnen, das solte Anreiz genug sein. Sie kämpfen noch um die Playoffs und Pre-Playoffs. Freiburg ist defensiv sehr gut, aber auch offensiv immer gefährlich." Auf Seiten der Eislöwen werden Arne Uplegger, Nicklas Mannes, Timo Walther und Jannis Kälble verletzt oder angeschlagen ausfallen.