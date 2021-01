Distanzunterricht - Kein Ausfall bei Meisterausbildung

Just send us your "Research Papers On Operating Systems for me" request, and you'll get a comprehensive essay in a couple of hours. Our writers conduct profound research on the specified topic and use several reliable sources to create a high-quality paper. They analyze many sources, and then magic happens they start to create a perfect essay for you. When the work is finished, the members of Quality Control „Kein einfaches Unterfangen, doch das Handwerk ist bekannt dafür, dass es passende Lösungen schafft“, erklärt Knut Deutscher, Hauptgeschäftsführer der HWK Cottbus. „Wo Schulen über fehlende technische Voraussetzungen und unzureichende Lernplattformen klagen, ist das Handwerk geräuschlos in die digitale Unterrichtsform gewechselt.“ So findet die Fortbildung für 338 Meisterschüler aus 14 Gewerken aktuell digital statt.

Neben dem Online-Unterricht hat jede Klasse zusätzlich eine Klassen-Cloud erhalten. In diese stellen die Dozenten Unterlagen ein, die von den Teilnehmern genutzt werden, um sich mit den Themen vertraut zu machen und auf den Unterricht vorzubereiten.

Für die Online-Vorlesung schaltet sich der Handwerker von seinem Laptop in das digitale Klassenzimmer zu.

Meister nicht vernachlässigen

„So, wie man durch die Pandemie keinen Jahrgang von Schülern verlieren darf, darf man auch keinen Meisterjahrgang vernachlässigen. Sobald wir dieses Pandemie-Tal durchschritten haben, benötigen wir

Betriebe, die Arbeitsplätze schaffen und Steuern zahlen. Der Wirtschaftskreislauf muss laufen, sonst können wir diese Krise nicht meistern und die künftigen finanziellen Belastungen unseres Landes

nicht stemmen“, begründet Knut Deutscher, Hauptgeschäftsführer der HWK Cottbus die Umstellung.

Gleichzeitig betont er: „Der Distanzunterricht ist auch im Handwerk keine dauerhafte Alternative.

Ich danke allen Dozenten, die diese Umstellung des Unterrichts möglich machen.“