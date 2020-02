Das Eis soll früher kommen

Weißwasser. Die Eisarena soll im Sommer früher Eis bekommen. Finanzieren will man das mit einem zusätzlichen Testspiel und Sponsoren. Eigentlich sollte das Eis in diesem Jahr erst am 22. August kommen. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung habe man jedes Objekt unter die Lupe genommen und sei für die Eisarena zu dem Ergebnis gekommen, die Eiszeit zu verkürzen, so Oberbürgermeister…