Cottbus: Testpflicht fÃ¼r Kita und Schule ab Montag

Get academic essay this page online from our proffesional writers. Our company is ready to offer college paper writing Qualified writers Low prices Ab 22. März 2021 gilt in Cottbus eine Testpflicht vor dem Betreten von Kindertageseinrichtungen sowie Schulen. Ziel dieser Maßnahme ist es, die Kindertageseinrichtungen und Schulen trotz steigender Infektionszahlen möglichst lange offen halten zu können. Die Alternative wäre die Schließung der Einrichtungen gewesen, hieß es. Eine entsprechende Allgemeinverfügung wurde bereits am Freitag erlassen.

Die Testpflicht besteht für Lehrerinnen und Lehrer sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Schulen, für Erzieherinnen und Erzieher in Kita, Hort und Tagespflege sowie für die Nutzer – Kinder und Jugendliche. Generell gilt: Erwachsene müssen zwei Tests pro Woche, Kinder und Jugendliche einen Test pro Woche erbringen. Wird kein Testergebnis vorgelegt, muss ein Betretungsverbot für die jeweilige Einrichtung verhängt werden. Schülerinnen und Schüler, die das betrifft, müssen dann im Distanzunterricht beschult werden.

Die kostenlosen Tests sind für Kindertageseinrichtungen über die jeweiligen Einrichtungen erhältlich. Für die Versorgung der Schulen ist das Land Brandenburg zuständig, das am Freitag angekündigt hat, dass es aufgrund von Lieferschwierigkeiten teilweise zu Verzögerungen kommen kann. Alle Betroffenen sind gehalten, die Tests möglichst zu Hause vorzunehmen. Sollte eines der Testzentren oder eine andere Testmöglichkeit genutzt werden müssen, werden dort erstellte Bescheinigungen anerkannt.

Der Verfügung zufolge muss der erste Schnelltest binnen 48 Stunden durchgeführt werden, d.h., dass spätestens ab Mittwoch, 24.03.2021, die Bestätigung des Testergebnisses in den Einrichtungen vorgelegt werden muss. Für den Fall eines positiven Testergebnisses müssen die Betroffenen zunächst zu Hause und isoliert bleiben und die Bestätigung des Schnelltestes durch einen PCR-Test veranlassen. Dazu kann Kontakt mit dem Hausarzt oder dem Gesundheitsamt aufgenommen werden.

Die 7-Tages-Inzidenz in Cottbus lag zuletzt bei 163 je 100.000 Einwohner (Stand 19.03.2021).