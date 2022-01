Bewohner der K29 kÃ¤mpfen weiter

»Nach dem Scheitern der vorangegangenen juristischen Auseinandersetzung versucht der Berliner Eigentümer nun über einen weiteren Prozess seine Pläne zur Modernisierung des Hauses durchzusetzen. Die zu erwartenden Mietkostensteigerungen wären erheblich und die Veränderung der Struktur des Hauses das Ende des bunten Projektes. Im schlimmsten Falle stünden 13 Erwachsene, ein Kleinkind und ein alter Kater in naher Zukunft auf der Straße. Für die Stadt würde das zugleich den Verlust eines wichtigen Kulturortes der ohnehin kleinen alternativen Szene in Cottbus bedeuten«, betonen die Organisatoren.

Vergangene Versuche, sich partnerschaftlich mit dem Eigentümer zu einigen, scheiterten an unterschiedlichen Auffassungen. Dargelegte Vorschläge des Eigentümers wurden von den Bewohnern nicht hingenommen. »Die gemachten Vorschläge hätten ein Ende auf Raten für uns bedeutet«, sagt Lotte Meyer, eine der Bewohnerinnen und ergänzt: »Die verfolgte Strategie des Vermieters nennt sich im Fachjargon wohl Kündigungsflut.« Diverse Kaufangebote der K29 blieben unbeachtet.

Der Gerichtsprozess der Eigentümer gegen die K29 und ihre Bewohner endete am vergangenen Freitag ohne Urteil. Verhandelt wurde über die Modernisierungsankündigung des Investors vom Oktober 2020. Es sollte juristisch geklärt werden, ob der Verein Karlstraße neunundzwanzig e.V. die Modernisierungspläne des Berliner Investors dulden muss. Die Urteilsverkündung ist für den 11. Februar am Cottbuser Landgericht angesetzt.

»Nach dem Verlauf des heutigen Verhandlungstages müssen wir davon ausgehen, dass wir die Maßnahmen zur Modernisierung des Hauses dulden müssen. Unsere Hoffnung, die Modernisierungsankündigung juristisch anfechten zu können, erfüllte sich leider nicht. Der Eigentümer gab sich während der Verhandlungen sehr kooperativ. Das steht in starkem Kontrast zu unseren Erfahrungen, z.B. durch die Welle an Kündigungen, die das Projekt in den vergangenen 3 Jahren erhalten hat«, so eine weitere Bewohnerin der K29.

Der Prozess wurde am Freitag von einer Kundgebung begleitet, an der circa 60 solidarische Menschen teilnahmen. Das Bündnis #mietenwahnsinnstoppen aus Berlin, das Aktionskollektiv Cottbus, die WK51, die Zelle79 und Lukas Pellio, Pfarrer in Spremberg, zeigten ihre Solidarität durch Redebeiträge.

Die bunte Gemeinschaft organisiert nicht nur jährlich das Karlstraßenfest, sondern wohnt auch gemeinsam, gestaltet ihr Miteinander solidarisch und möchte diesen Grundgedanken praktisch in die Gesellschaft tragen.

Die Wohngemeinschaft in der Karlstraße 29 entstand in den 1990er Jahren durch ein BTU-Projekt. Die Menschen, die hier leben, organisieren gemeinsam in diesem Haus Kultur- und Infoveranstaltungen, wie auch das Karlstraßenfest.

