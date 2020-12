50 neue Covid-19-Infektionen fÃ¼r Cottbus bestÃ¤tigt

Trucking Business Plan Template - Best Student Writing Help - Get Help With Reliable Essays, Research Papers, Reviews and Proposals With Discounts High-Quality Die Zahl der labordiagnostisch bestätigten Covid-19-Infektionen in Cottbus ist auf kumuliert 1.555 gestiegen. Das sind 50 positive Testergebnisse mehr als am Vortag. Aktuell infiziert sind labordiagnostisch bestätigt 867 Personen.

Die 7-Tage-Inzidenz – also die Zahl der Fälle binnen sieben Tagen auf 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner – liegt aktuell bei 247.

Als genesen eingestuft sind derzeit 632 Personen. 56 Personen, die vorerkrankt und positiv getestet worden waren, sind verstorben (+3).

Insgesamt ist für 3.136 Personen die häusliche Quarantäne angeordnet (alle Angaben: Stand 10.12.2020, 10:00 Uhr).

Derzeit werden im Carl-Thiem-Klinikum 55 Patienten, die an Covid-19 erkrankt sind, stationär behandelt, davon 19 auf der Intensivstation. Diese Zahlen sind nur deshalb stabil, weil mehrere Patienten systematisch in Krankenhäuser in weiter entfernten Landkreisen verlegt werden.