Vom Welpen zum Rettungshund

In some cases Für die Helfer auf vier Pfoten haben BB RADIO und WochenKurier gemeinsam im November eine neue »Lausitz hilft!«-Aktion gestartet, mit dem Ziel, die Ausrüstung der Staffel zu modernisieren. Um ihre Sucharbeit bestmöglich gestalten zu können, benötigen sie einen Outdoorlaptop sowie fünf GPS-Halsbänder mit Funk für ihre Hunde. »Damit könnten wir eine Suche flächendeckend absichern«, sagt Heidi Stensel, Leiterin der Rettungshundestaffel. Bisher werde ein Hundeführer von einem Helfer mit Karte begleitet, der die Suchfelder abstreicht. »Für unsere Hunde nutzen wir zurzeit kleine Bewegungstracker, die wir aber erst auslesen müssen, was natürlich ein Zeitverlust bedeutet. Doch bei einer Personensuche zählt jede Sekunde«, erklärt Stensel und fügt an, dass der Outdoorlaptop und die fünf GPS-Halsbänder rund 10.000 Euro kosten und sie das selbst nicht finanziell gestemmt bekommen würden. Ihre Rettungshundestaffel sei eine ehrenamtliche Einheit. Wie die Johanniter selbst seien auch sie auf Spenden angewiesen. »Deshalb setzen wir auf die Unterstützung der Lausitzer, um unseren Wunsch realisieren zu können«, erzählt Heidi Stensel.

Bisher sind 2.690 Euro an Spenden zusammengekommen. BB RADIO-Moderatorin Marlitt als Schirmherrin der neuen »Lausitz hilft!«-Aktion hofft auf weitere Spenden. »Es ist wichtig, dass diese Einheiten unterstützt werden. Jeder kann einmal in die Situation gelangen, irgendwo verletzt zu liegen und Hilfe benötigen.«

Seit drei Jahren ist Nadine Radschikowsky aus Forst in der Rettungshundestaffel. »Ich kann mit dem Hund etwas Sinnvolles machen und ihn geistig auslasten. Und es ist doch schön, im besten Fall, Menschenleben zu retten«, sagt sie. Ihr Hund Piper stimmt ihr bellend zu. Der 8-jährige Australian Shepherd ist ein geprüfter Rettungshund für die Fläche. »Um uns fit zu halten, bewegen wir uns viel und sind oft im Wald unterwegs«, sagt sie. Wie sie sagt, sind die Einsätze sehr emotional. »Wenn wir etwa am Ende eine alte Dame noch lebend finden, ist das sehr bewegend.«

Mit ihrem 9-jährigen Labrador Milow ist Birgit Husemann aus Cottbus seit sechs Jahren dabei. Sie und ihr Hund lieben ihre ehrenamtliche Aufgabe: »Für den Hund sind Training und Einsätze Arbeit, die ihm Spaß macht. Es ist für ihn wie ein Spiel.« Wenn man zum Einsatz gerufen wird, dann steigt natürlich das Adrenalin und man konzentriert sich nur auf seine Aufgabe. »Mit der neuen Technik wäre uns super geholfen, denn dann ist eine bessere Auswertung der Suchaktion möglich. Gerade nachts verrät uns nur die Glocke am Hund, wo er ist. Mit GPS-Technik sieht die Einsatzleitung aktuell, wo er war und wo er noch einmal gezielt suchen muss.«

Spendenaktion