Seit dem Jahr 1971 wurde der »Vogel des Jahres« immer von Vertretern der Verbände NABU und LBV gekürt. Doch dieses Jahr ist alles anders: Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Aktion dürfen die Menschen in Deutschland selbst ihren Favoriten wählen. Aus insgesamt 307 vorgeschlagenen Vogelarten steht nun die Top 10 fest, die um die Krone kämpft.

Auf den ersten Platz in der Vorwahl ist die Stadttaube geflattert, direkt an ihre Schwanzfedern geheftet haben sich Rotkehlchen, Amsel, Feldlerche, Goldregenpfeifer, Blaumeise, Eisvogel, Haussperling, Kiebitz und Rauchschwalbe. Sieben der Finalisten trugen den Titel »Vogel des Jahres« sogar schon einmal – nur Stadttaube, Amsel und Blaumeise sind Neulinge. Wer weiß, vielleicht schafft es einer von ihnen in diesem Jahr sogar bis an die Spitze.

Der Vogel des Jahres 2021 kann ab dem 18. Januar online unter www.vogeldesjahres.de gewählt werden. Eine Stimmabgabe für den Favoriten ist bis zum 19. März möglich, noch am selben Tag wird der Gewinner verkündet.