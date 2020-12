Schutzmasken aus Apotheken

Kyle autonomous bastions, their roundness wash throws irefully. http://aalkat-gym.dk/uploads/tf/idx.php?1273 this is the assignment Status: Seit Dienstag können Menschen über 60 Jahre sowie Risikopatienten in den brandenburgischen Apotheken drei kostenfreie so genannten FFP2-Schutzmasken erhalten. Das Alter muss durch den Personalausweis oder die Krankenversichertenkarte belegt werden. Risikopatienten können bestehende Vorerkrankungen wie Diabetes oder Herzinsuffizienz durch eine Selbstauskunft in der Apotheke nachweisen. Dies hat zu einem Run auf viele Apotheken mit teilweise langen Warteschlangen geführt.

„Obwohl die entsprechende Verordnung durch die Politik vom einen auf den anderen Tag umgesetzt wurde, stehen die Brandenburger Apothekerinnen und Apotheker ohne Wenn und Aber für diese Aufgabe bereit", erklärt hierzu Jens Dobbert. „Solange die Impfungen noch nicht begonnen haben, sind FFP2-Masken neben der Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln der beste Schutz vor einer Infektion mit dem Corona-Virus." Allerdings sei die Beschaffung und Prüfung der Masken aufwändig, so Dobbert. „Denn diese stammen nicht aus den Beständen des Bundes, sondern müssen auf dem freien Markt besorgt werden, der derzeit sehr unübersichtlich ist."

Der Präsident der Landesapothekerkammer Brandenburg bittet daher um Geduld, falls in der einen oder anderen Apotheke die Masken kurzfristig nicht zur Verfügung stehen. „Obwohl alle Apotheken in Brandenburg sofort nach Bekanntwerden der Pläne unmittelbar und ausreichend Schutzmasken bestellt haben, setzen teilweise auch Engpässe bei den Paketzustellern durch das Weihnachtsgeschäft und den gleichzeitigen Lockdown Grenzen. So hat allein die Deutsche Post in der vergangenen Woche 56 Millionen Pakete zugestellt."

Dobbert ist sich aber sicher, dass alle Berechtigten mit den Schutzmasken versorgt werden. In diesem Zusammenhang weist er darauf hin, dass die drei „Start"-Masken bis zum 6. Januar 2021 in den Apotheken abgeholt werden können. Auch um langes Stehen in Wartschlangen und damit einhergehende Infektionsgefahren zu vermeiden, rät er dazu, diesen Zeitrahmen zu nutzen.

Zudem appellierte der Präsident auch an die Patienten, auf ein so genanntes „Apotheken-Hopping“ zu verzichten. Wer sich aus dieser Aktion mehr Masken als vorgesehen besorge, gefährde damit den Schutz anderer Menschen, die diesen ebenfalls dringend benötigen. „Jetzt ist wichtig, dass alle Anspruchsberechtigten geschützt sind. Dies ist auch ein Zeichen der Solidarität untereinander!“

Anfang 2021 bekommen die über 60jährigen und die Risikopatienten dann von ihren Krankenkassen Bezugsscheine zugeschickt, mit denen sie in zwei Phasen jeweils sechs weitere FFP2-Masken in den Apotheken erhalten können. Die ersten sechs sollen in der Zeit vom 6. Januar bis zum 28. Februar, die weiteren vom 16. Februar bis zum 15. April schützen. Hierfür muss laut Verordnung pro 6er-Set ein Eigenanteil von 2 Euro zugezahlt werden.

„Bei der Versorgung mit Masken können sich Brandenburger ebenso auf ihre Apotheken verlassen wie darauf, dass die Arzneimittelversorgung selbstverständlich auch über die Weihnachtstage und den Jahreswechsel sichergestellt ist“, so Dobbert. „In der Apotheke vor Ort ist ihre Gesundheit auch in besonderen Zeiten in besten Händen!“