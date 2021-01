Neues Jahr â€“ neue Regelungen

Es war der wichtigste Kaufanreiz in der Coronakrise: die Senkung der Javascript Array Assignment - Essays & dissertations written by top quality writers. All sorts of academic writings & custom essays. Papers and resumes at most Mehrwertsteuer. Jetzt wird sie zum 1. Januar 2021 wieder rückgängig gemacht. Künftig sind dann wieder 19 statt 16 Prozent beziehungsweise sieben statt fünf fällig. Schade eigentlich...

Dafür ist ab 2021 der »Soli« fast abgeschafft. Für rund 90 Prozent aller Steuerzahler wird er komplett entfallen. Den Solidaritätszuschlag hatte seit 1995 jeder in Höhe von 5,5 Prozent zusätzlich zur fälligen Lohnsteuer an das Finanzamt zu zahlen. Die sogenannten Freigrenzen werden nun kräftig angehoben, so dass der Hauptteil der Steuerzahler vom »Soli« befreit wird.

Mehr Geld im Portemonnaie verspricht die Anhebung des Mindestlohns. Er wird zum Jahresbeginn auf 9,50 Euro steigen und zum 1. Juli dann nochmals um 10 Cent auf 9,60 Euro pro Stunde. Auch für Azubis wird es eine Art Mindestlohn geben: Sie bekommen künftig mindestens 550 Euro monatlich bei Ausbildungsstart.

Auch in einigen weiteren Bereichen soll es zum neuen Jahr mehr Geld in der Kasse geben. So steigt das Kindergeld um 15 Euro pro Kind. Auch die Kinderfreibeträge werden um jeweils 15 Euro erhöht, und der Kinderzuschlag, den Familien mit geringem Einkommen zusätzlich zum Kindergeld bekommen, wird um 20 Euro von 185 auf 205 Euro angehoben. Auch der Unterhaltsvorschuss, den Alleinerziehende vom Staat erhalten, wenn kein Unterhalt vom anderen Elternteil gezahlt wird, wird leicht angehoben. Und auch die Bezieher von Sozialhilfe oder Arbeitslosengeld II dürfen sich über eine Erhöhung freuen. Alleinstehende erhalten künftig 446 Euro statt wie bisher 432 Euro.

Apropos Kinder: Wer Baukindergeld nutzen möchte, um ein Haus oder eine Wohnung zu kaufen, muss sich sputen. Dieser staatliche Zuschuss in Höhe von 12.000 Euro pro Kind kann noch bis zum 31. März beantragt werden.

Empfänger von Wohngeld werden 2021 bei den Heizkosten entlastet, um soziale Härten zu vermeiden. Im Durchschnitt beträgt das zusätzliche Wohngeld rund 15 Euro monatlich.

Bei den Strompreisen besteht die Hoffnung, dass sie 2021 leicht sinken könnten. Die Verbraucherzentrale rechnet mit Einsparungen in Höhe von rund 30 Euro pro Jahr je Durchschnittshaushalt. Dagegen könnten die Gaspreise durch die Kohlenstoffdioxid-Abgabe steigen. Die CO2-Abgabe könnte sich auf rund 120 Euro pro Jahr belaufen, so die Verbraucherzentrale. Allerdings könnte die Erhöhung geringer ausfallen, weil die Gaspreise allgemein gesunken sind. Und noch eine gute Nachricht für Menschen, die einen Angehörigen zu Hause pflegen. In diesen Fällen sollen die Pauschbeträge, die bei der Steuer geltend gemacht werden können, deutlich angehoben werden von bisher 924 auf künftig 1.800 Euro. Zudem wird es eine Pauschale auch bereits für die Pflegegrade 2 (600 Euro) und 3 (1.100 Euro) geben.

Mehr zahlen muss, wer 2021 einen neuen Personalausweis beantragt. Das Dokument kostet dann 37 Euro statt bisher 28,80 Euro. Und: Wer ab 2. August einen Personalausweis beantragt, muss dann beide Zeigefinger einscannen lassen, damit sie digital auf der Ausweiskarte gespeichert werden können. Bis dahin ist die Speicherung der Fingerabdrücke freiwillig.