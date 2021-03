Â»Nachfolge bewegt BrandenburgÂ«

Get college essay writing paper help by followWriter now with 20% off discount code! Our affordable price for paper writing help starts from per Jeden Vormittag um 10 Uhr wird zu einem bestimmen Aspekt in einer Online-Veranstaltung informiert, wie z. B. über die einzelnen Schritte in der Vorbereitung, die Unternehmensbewertung, mögliche Wege zum Finden eines Nachfolgers oder über die Zeit nach der Übergabe. Am Nachmittag um 14 Uhr steht das persönliche Gespräch in der Expertenhotline mit den Nachfolgeplanern der drei IHKs und Partnern wie der ILB, dem Lotsendienst und der Bürgschaftsbank im Mittelpunkt. Anmeldungen sind online möglich.

»Der Nachfolgeprozess ist sowohl für Senior-Unternehmer als auch für Nachfolgeinteressenten mit vielschichtigen und komplexen Fragestellungen verbunden«, sagt Anja Beck von der IHK Cottbus. Hier setzen die Nachfolgeplaner des EFRE-geförderten IHK-Projekts »Sensibilisierung Unternehmensnachfolge« an. Sie bereiten Unternehmen bereits frühzeitig vor durch eine direkte Ansprache von Unternehmensinhabern, die 55 Jahre und älter sind. Das betrifft im gesamten Land Brandenburg über 51.000 Firmen. In Südbrandenburg sind es rund 13.640 IHK-Unternehmen. »Es werden nicht nur viele Nachfolger gebraucht, erschwerend kommt hinzu, dass es im Osten Deutschlands ein Drittel weniger Nachfolgeinteressenten gibt als im Westen. Ein Grund hierfür ist die jahrelange Abwanderung gerade auch jüngerer qualifizierter Fachkräfte, die sich für eine Betriebsübernahme interessieren könnten«, so die Nachfolgeplanerin.

Die Gründer aus den 1990er-Jahren stehen heute vor einer völlig neuen Herausforderung: das Gelingen der Nachfolge entscheidet über ihr Lebenswerk, den Bestand des Unternehmens, den Erhalt von Arbeitsplätzen und die eigene finanzielle Absicherung. Wenn sich keine familieninterne Nachfolgelösung findet, gibt auch es andere Wege. So sind die Nachfolgeplaner im engen Austausch mit den Gründungsberatern der IHK sowie an Hochschulen und Gründerzentren. Denn es lohnt sich, das Thema Nachfolge auch in den Fokus des Gründungsgeschehens zu rücken.

Hotline: 0355/54787177

Internet: www.cottbus.ihk.de/nachfolgewoche