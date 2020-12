Masterplan fÃ¼r digitalen Wandel nÃ¶tig

Weihnachtskonzert des GHT gibt’s online

Görlitz. Das 43. Weihnachtskonzert des Gerhart-Hauptmann-Theaters Görlitz-Zittau (GHT) steht seit heute online zur Verfügung. „Gern hätten wir ab dem 28. November mit unserem Publikum beim 43. Weihnachtskonzert unter dem Titel ‚Mit seinem hellen Scheine' die besinnliche und weihnachtliche Stimmung genossen, doch die notwendigen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie machen uns das in diesem Jahr leider unmöglich", teilt Jasmin Schröter vom GHT mit. Das Theater will den Zuschauern dennoch in Theater-Manier weihnachtliche Stimmung bescheren und stellt deshalb ein Video des diesjährigen Weihnachtskonzertes auf der Website zum kostenlosen Ansehen zur Verfügung. „Sicher ist in diesem Jahr in der Adventszeit vieles ganz anders, als wir uns vorgestellt oder gewünscht haben", so Schröter. Und auch nicht so, wie man es aus den vergangenen Jahren gewöhnt ist. Das Theater bedauere es sehr, dass das Publikum in diesem Advent nicht in den Häusern zum Weihnachtskonzert begrüßt werden kann, vor allem da es für viele Gäste eine lieb gewonnene Weihnachtstradition darstellt. „Aus diesem Grund haben wir alles darangesetzt, Ihnen ein paar besinnliche Momente mit Theateratmosphäre zu schaffen, auch wenn Sie das Weihnachtskonzert aus aktuellem Anlass nicht live bei uns im Theater erleben können." Seit 10. Dezember ist das Video des diesjährigen Weihnachtskonzerts mit dem Titel »Mit seinem hellen Scheine« auf www.g-h-t.de kostenlos zu sehen.