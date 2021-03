Langfristige Erfolgsgeschichten fÃ¼r die Lausitz

Der Lausitzer Existenzgründer Wettbewerb LEX ist trotz anhaltender Corona-Pandemie in eine neue Runde gestartet. Erneut sind Lausitzer Gründer und Jungunternehmer aufgerufen, sich mit ihrem Geschäftskonzept um einen der Preise zu bewerben, die mit insgesamt 10.000 Euro dotiert sind:

2. Preis 2.500 Euro

3. Preis 1.500 Euro.

Existenzgründer und Unternehmen in der Lausitz, deren Gründung nicht länger als vier Jahre zurückliegt, können sich mit ihren Konzepten für eine Unternehmensgründung, eine Geschäftsfelderweiterung oder eine Unternehmensnachfolge um einen der drei Preise bewerben.

Der WiL-Vorstandsvorsitzende und LEX-JuryVorsitzende, Dr. Markus Binder, hat gemeinsam mit Heinrich Weißhaupt von der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB), welche auch in diesem Jahr den LEX unterstützt, den 17. Lausitzer Existenzgründer Wettbewerb eröffnet.

»Wir sind davon überzeugt, dass es gerade in Zeiten von gesellschaftlichen Einschränkungen einer weltweiten Pandemie wichtig ist, regionale Existenzgründer und Nachfolger auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit zu unterstützen. Angesichts der derzeit schwierigen wirtschaftlichen Situation, ist gerade der Blick nach vorne ein wichtiger Schritt, um aus dieser Krise gestärkt hervorzugehen. Die vergangenen Wettbewerbsjahre haben gezeigt, dass die Lausitz voller guter, erfindungsreicher Ideen steckt. Diese dynamische und engagierte Gründerszene gilt es - gerade jetzt - zu stabilisieren und auszubauen. Mit dem LEX 2021 wollen wir diese Gründerszene wieder sichtbarer machen und dabei helfen, ihren Weg mit den neuen Chancen für sich zu nutzen«, erläutert Dr. Markus Binder die Hintergründe der WiL.

Der Schlüssel für das regionale Gelingen





»Pandemie und Strukturwandel sind aktuell unsere größten Herausforderungen. Die WiL muss als länderübergreifendes Wirtschaftsnetzwerk der Lausitz mit den regionalen Bestandsunternehmen dazu beitragen, dass die Lausitz sich im Rahmen des Strukturwandels zu einer attraktiven Region mit innovativer Vielfalt weiterentwickelt. Erfolgreiche Existenzgründungen, innovative Geschäftsfelderweiterungen und zukunftsorientierte Unternehmensnachfolge können und werden ein Schlüssel für ein regionales Gelingen dieser Herausforderungen sein. «, so Dr. Markus Binder weiter.

Wie bereits in den vergangenen Jahren, vergibt die Wirtschaftsinitiative Lausitz auch 2021 den mit 1.000 Euro dotierten LEX-Sonderpreis für Schüler. In dem Wettbewerb sollen Schüler eine Geschäftsidee konzeptionell entwickeln, wobei pädagogische und betriebswirtschaftliche Themen miteinander verbunden werden. Der Wettbewerb läuft über ein Schuljahr und kann sowohl in den Unterricht integriert, als auch von den Schülern in der Freizeit durchgeführt werden. Bewerben können sich Schüler der Lausitz der Sekundarstufen I & II ab der achten Klasse. Sie können ihr Schülerfirmenkonzept bis zum 15. Juni 2021 bei der Wirtschaftsinitiative Lausitz einreichen.