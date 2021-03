Langfristige Erfolgsgeschichten für die Lausitz

Der Lausitzer Existenzgründer Wettbewerb LEX ist trotz anhaltender Corona-Pandemie in eine neue Runde gestartet. Erneut sind Lausitzer Gründer und Jungunternehmer aufgerufen, sich mit ihrem Geschäftskonzept um einen der Preise zu bewerben, die mit insgesamt 10.000 Euro dotiert sind:

Preis 5.000 Euro Preis 2.500 Euro Preis 1.500 Euro

Existenzgründer und Unternehmen in der Lausitz, deren Gründung nicht länger als vier Jahre zurückliegt, können sich mit ihren Konzepten für eine Unternehmensgründung, eine Geschäftsfelderweiterung oder eine Unternehmensnachfolge um einen der drei Preise bewerben. Auch in diesem Jahr würdigt der Sonderpreis erneut die besten Schülerbusinesspläne der Lausitz. Er ist mit 1.000 Euro dotiert.

Der WiL-Vorstandsvorsitzende und LEX-Juryvorsitzende, Dr. Markus Binder, hat gemeinsam mit Heinrich Weißhaupt von der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB), welche auch in diesem Jahr den LEX unterstützt, den 17. Lausitzer Existenzgründer Wettbewerb eröffnet.

»Wir sind davon überzeugt, dass es gerade in Zeiten von gesellschaftlichen Einschränkungen einer weltweiten Pandemie wichtig ist, regionale Existenzgründer und Nachfolger auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit zu unterstützen. Angesichts der derzeit schwierigen wirtschaftlichen Situation, ist gerade der Blick nach vorne ein wichtiger Schritt, aus dieser Krise gestärkt hervorzugehen. Die vergangenen Wettbewerbsjahre haben gezeigt, dass die Lausitz voller guter erfindungsreicher Ideen steckt. Diese dynamische und engagierte Gründerszene gilt es - gerade jetzt - zu stabilisieren und auszubauen. Mit dem LEX 2021 wollen wir diese Gründerszene wieder sichtbarer machen und dabei helfen, ihren Weg mit den neuen Chancen für sich zu nutzen«, erläutert Dr. Markus Binder die Hintergründe der WiL.

Der Schlüssel für das regionale Gelingen

»Pandemie und Strukturwandel sind aktuell unsere größten Herausforderungen. Die WiL muss als länderübergreifendes Wirtschaftsnetzwerk der Lausitz mit den regionalen Bestandsunternehmen dazu beitragen, dass die Lausitz sich im Rahmen des Strukturwandels zu einer attraktiven Region mit innovativer Vielfalt weiterentwickelt. Erfolgreiche Existenzgründungen, innovative Geschäftsfelderweiterungen und zukunftsorientierte Unternehmensnachfolge können und werden ein Schlüssel für ein regionales Gelingen dieser Herausforderungen sein. Mein besonderer Dank gilt neben dem Engagement der Investitionsbank des Landes Brandenburg natürlich auch unseren regionalen Sponsoren und Partnern. Ihre, nicht selbstverständliche, finanzielle und organisatorische Unterstützung ermöglicht es, dass wir den LEX bereits zum siebzehnten Mal und auch im Corona-Jahr 2021 durchführen können«, so Dr. Markus Binder weiter.

»Die gesamte Brandenburger Wirtschaft hat ein schwieriges Jahr hinter und ein vermutlich nicht minder anspruchsvolles 2021 vor sich. In diesen besonderen Zeiten freuen wir uns als Investitionsbank des Landes Brandenburg umso mehr über mutige Gründer, die trotz der aktuellen Widerstände den Weg in die Selbstständigkeit wagen wollen. Daher unterstützen wir erneut den LEX, denn jede Investition in die Lausitzer Gründerkultur ist eine gute Investition in die Zukunft der Wirtschaftsregion Lausitz. Damit aus ambitionierten Ideen auch langfristige Erfolgsgeschichten werden, braucht es neben Mut, Leidenschaft und Durchhaltevermögen auch starke Partner. Dafür haben Sie mit dem LEX und der ILB ein ausgezeichnetes Netzwerk an Ihrer Seite, das gerade in der schwierigen Anfangszeit einer Gründung mit Expertenwissen zur Seite steht«, erklärte Heinrich Weißhaupt von der Brandenburger Förderbank ILB.

LEX-Sonderpreis für Schüler

Wie bereits in den vergangenen Jahren, vergibt die Wirtschaftsinitiative Lausitz auch 2021 den LEX-Sonderpreis für Schüler. In dem Wettbewerb sollen Schüler eine Geschäftsidee konzeptionell entwickeln, wobei pädagogische und betriebswirtschaftliche Themen miteinander verbunden werden. Der Wettbewerb läuft über ein Schuljahr und kann sowohl im Unterricht integriert, als auch von den Schülern in der Freizeit durchgeführt werden.

Bewerben können sich Schüler der Lausitz der Sekundarstufen I & II ab der achten Klasse. Sie können ihr Schülerfirmenkonzept bis zum 15. Juni 2021 bei der Wirtschaftsinitiative Lausitz einreichen.