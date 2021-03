Keine Möglichkeit für Lockerungen

7. Sächsischer Kinder-Garten-Wettbewerb gestartet

Sachsen. Nach sechs erfolgreichen Durchgängen ist der 7. Kinder-Garten-Wettbewerb unter dem Motto »Unser Kinder-Garten - Übergänge gemeinsam gestalten!« kürzlich gestartet. Der Wettbewerb lädt alle sächsischen Kinderkrippen, Kindergärten, Horte und Kindertagespflegestellen ein, ihre Gärten zu naturnahen und gesundheitsfördernden Bildungsräumen - für und mit Kindern - zu gestalten. Mit diesem Anliegen wird der Sächsische Bildungsplan in Verbindung mit einem »Gesunden Aufwachsen« der Kinder umgesetzt. Das Gelingen von Übergängen ist für die kindliche Entwicklung von großer Bedeutung und so haben Kindertagespflegestellen, Krippen, Kindergärten, Horte und Grundschulen eine gemeinsame Bildungsverantwortun. Kinder, die in anregenden, herausfordernden und naturnahen Außenräumen aufwachsen, nehmen vielseitige persönliche und soziale Erfahrungen, Wissen und Fähigkeiten mit, die ihnen den Übergang in den nächsten Lebensabschnitt - etwa von Kindertagespflege bzw. Krippe zu Kindergarten oder von Kindergarten in den Hort bzw. die Grundschule - erleichtern und sie dort gut ankommen lassen. Besonders Kinder mit Lern- und Lebenserschwernissen haben die Chance, in bildungsfördernden Außenanlagen vielseitige Anregungen und entwicklungsfördernde Impulse mitzunehmen. »Gerade in den aktuellen Zeiten sind naturnahe Kita-Außenanlagen bedeutsam: Sie regen die Kinder an, kreativ und phantasievoll zu spielen, Natur und Umwelt mit allen Sinnen zu erleben, miteinander auf Entdeckungsreise zu gehen und damit gern und länger an der frischen Luft zu sein«, so Eileen Hornbostel, Projektkoordinatorin des Wettbewerbs bei der SLfG. Im Rahmen der ersten Stufe (bis Juni 2021) erfolgt die Auswahl von 30 Preisträgern, die ein Preisgeld von 400 Euro erhalten. In der zweiten Stufe (Juli 2021 bis März 2022) werden zehn Kindertageseinrichtungen mit 1.000 Euro ausgezeichnet und am Ende des Wettbewerbs drei Landessieger gekürt, die 2.500 Euro erhalten. Der Wettbewerb steht unter der Schirmherrschaft des Sächsischen Staatsministers für Kultus, Christian Piwarz, und wird durch das Sächsische Staatsministerium für Kultus in Kooperation mit dem Kommunalen Sozialverband Sachsen und dem GKV-Bündnis für Gesundheit gefördert. Projektträger ist die Sächsische Landesvereinigung für Gesundheitsförderung e. V. (SLfG). Interessierte Einrichtungen können ihre Bewerbungsunterlagen bis zum 31. Mai bei der Sächsischen Landesvereinigung für Gesundheitsförderung e. V. (SLfG) einreichen.Nach sechs erfolgreichen Durchgängen ist der 7. Kinder-Garten-Wettbewerb unter dem Motto »Unser Kinder-Garten - Übergänge…

