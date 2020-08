Kein Grund für Minderwertigkeitskomplexe in der Lausitz

2004 kam Klaus Aha über berufliche Stationen in Kassel und Schwerin in die Lausitz und verstärkte die Cottbuser Chefetage von Vattenfall Europe Mining & Generation als Finanzvorstand. 2011 wurde er ehrenamtlich Präsident der Industrie- und Handelskammer Cottbus, um sich schließlich 2015 in den Ruhestand zu verabschieden. Doch zu diesem Zeitpunkt war Klaus Aha mit Südbrandenburg bereits so verwachsen, dass der Rückzug nicht einfach so vonstatten gehen konnte. Er ließ sich als ehrenamtlicher Geschäftsführer der Wirtschaftsinitiative Lausitz e.V. (WiL) gewinnen. Die WiL ist ein Unternehmensnetzwerk und wurde 2009 mit dem Ziel gegründet, die Lausitz als einheitliche Wirtschaftsregion und eigenständige Marke zu entwickeln. Nun hat sich Klaus Aha endgültig aus der wirtschaftspolitischen Arbeit verabschiedet. Wochenkurier sprach mit dem 67-Jährigen über seine Jahre in der Lausitz.

Sie waren intensiv beruflich wie auch ehrenamtlich aktiv. Geht da einfach so Ruhestand?

Wenn man fast fünf Jahre im Ruhestand ist, tritt man automatisch etwas kürzer. Außerdem werde ich auch in der Zukunft ehrenamtlich aktiv sein, auch wenn ich noch kein konkretes Thema habe. Wir haben drei Söhne und demnächst sechs Enkel, da erwartet mich auch ein abwechslungsreiches Familienleben. Als ich für die WiL zu arbeiten begann, konnte ich auf mein berufliches Netzwerk bei IHK und Vattenfall zurückgreifen. Das wird mit der Zeit weniger. Man muss nicht glauben, dass man auf ewig für alles richtige Antworten hat. Mein Sicht auf den Ruhestand hat sich zudem verändert. Was ich dann tatsächlich machen werde, wird sich zeigen, wenn ich die berufliche Station wirklich verlassen haben habe.

Sie kamen 2004 nach Cottbus. Was war Ihr erster Eindruck von der Lausitz? Was galt es damals anzupacken?

Zuerst habe ich für derlei Eindrücke gar keine Zeit gehabt. Von dem Schweriner Regionalunternehmen WEMAG kommend, hatte ich es plötzlich mit einer Führungsposition bei Vattenfall in einem großen ostdeutschen Unternehmen mit 8 000 Beschäftigten zu tun. Das dominierte zu Beginn meine Wahrnehmung. Erst nach und nach kam ich dann an und nahm die Gelegenheit wahr, meine Kenntnissen und Erfahrungen einzubringen. Außerdem habe ich dann Themen aufgegriffen, die mir besonders wichtig erschienen. Als IHK-Präsident war das zum Beispiel die Förderung des Dualen Studiums und hier besonders die Einrichtung solcher Studiengänge an der BTU Cottbus-Senftenberg. Das ist gelungen.

Was war dann Ihre Aufgabe als Geschäftsführer der WiL?

Mit zu beeinflussen, die wirtschaftliche Situation der Lausitz länderübergreifend zu verbessern und sie auf die Zukunft vorzubereiten. Der politische Wille im Bund, aus der Kohle auszusteigen, war da. Nicht damit verbunden war die Vorstellung, wie die damit ca. 20.000 wegfallenden Arbeitsplätze kompensiert werden sollten. Wir sprachen mit Abgeordneten, Politikern, Führungskräften und stellten Fragen und zeigten Lösungsansätze auf. Wie geht was – systematisch, strukturiert, aufgeschrieben, runtergebrochen, durchdekliniert. Dabei kam das Netzwerk der WiL zum Tragen und natürlich war es förderlich, dass Unternehmen wie die LEAG oder BASF Mitglied sind. Der Zugang zur Politik war und ist somit einer auf Augenhöhe.

Sie sind rechtswissenschaftlich und finanzwirtschaftlich kompetent und erfahren. Salopp gesagt – Sie können rechnen. Oft sind Misserfolge dadurch verursacht, dass sich der Unternehmer im übertragenen Sinne verrechnet hat. Nicht nur betriebswirtschaftlich, sondern bedingt durch eine falsche Einschätzung des Marktes. Was bedeutet in der Wirtschaft Erfolg?

Kein Unternehmen ist immer erfolgreich. Auch eine solide Unternehmensentwicklung schwankt. Neben betriebswirtschaftlichen Kenntnissen aber halte ich besonders Kompetenzen in der Personalfindung für essenziell wichtig. Immer wieder habe ich auch in der Lausitz erleben müssen, dass Unternehmer nicht in der Lage waren, ihre Stellen adäquat zu besetzen. Man spricht von durchschnittlich 25 Prozent Fehlbesetzungen! Das bedeutet weniger Effizienz, mehr Aufwand und geringeren Erfolg. Da es sich dabei aber immer um zukunftsorientierte Personalentscheidungen handelt, wird sich so etwas kaum vermeiden lassen.Im Übrigen sind nur etwa 5 bis 10 Prozent der Gründer erfolgreich. Ob ihr Produkt dann am Markt angenommen wird, zeigt sich erst später. 90 Prozent der Start Ups scheitern.

Wo sehen Sie Belege für den Erfolg Ihrer Arbeit?

Wir haben Initiativen angeschoben, die dann von anderen aufgenommen und durchgesetzt wurden. Die jetzt beschlossenen Gesetze zu den beschleunigten Umsetzungsverfahren der wichtigen Verkehrsprojekte im Rahmen des Strukturwandels etwa entspringen einer Anregung, die wir bereits vor einigen Jahren kommuniziert haben. Ganz praktisch bedeutet das, dass jetzt die Genehmigungsprozedur und eine anschließende gerichtliche Überprüfung für die großen Verkehrsprojekte in der Lausitz um bis zu einem Drittel der Zeit verkürzt werden. Damit wird es möglich, dass die Projekte noch während der Zeit des Strukturwandels Wirkung entfalten.

Was haben Sie nicht erreicht?

(Lacht) Es stand ja nun wirklich nicht alles in meiner Macht. Aber wir hätten es gern gesehen, dass der Strukturwandel von einer einzigen zentralen Institution geführt wird, die länderübergreifend in der Lausitz arbeitet, also Sachsen und Brandenburg vereint und gleichermaßen vertritt. Das ist nun leider nicht der Fall.

Für nach wie vor unterschätzt halte ich auch die Bedeutung der Lausitz für die Metropolen Berlin und Dresden und umgekehrt. In den Großstädten und ihrem Speckgürtel wächst die Wirtschaft rasant und es braucht Mitarbeiter - die benötigen bezahlbaren, gut erreichbaren Wohnraum, ideal in einem schönen Umfeld. Das bietet die Lausitz. Aber auch andersrum funktioniert es – bei entsprechend guter Schienenanbindung pendeln hier dringend benötigte Fachkräfte auch aus den Metropolen in die Lausitz und umgekehrt. Eine Stunde zum Arbeitsort ist für Großstädter kein Thema. Aber dann müssen die Frequenz und die Beförderungsqualität stimmen.

Sie kehren nun an Ihren Lebensmittelpunkt zurück, den Sie vor der Lausitz hatten – Schwerin. Was werden Sie vermissen?

Das wird sich noch herausstellen. Vermutlich viel und doch nicht viel. Schwerin ist ja, was Größe und kulturelles Angebot betrifft, mit Cottbus vergleichbar. Schön ist die Nähe zur Ostsee, während die Lausitz auf den Ostsee sicher noch einige Zeit wird warten müssen. Das ist schon mehr persönliche Lebensqualität in einer Region, wo auch viele Lausitzer Urlaub machen.

Was geben Sie bei Ihrem Abschied den Lausitzern mit?

Es gibt keinen Grund für Minderwertigkeitskomplexe in der Lausitz. Diese Region muss sich nicht verstecken. In Sachen Bergbau-Technologie können wir in der Lausitz von HiTec sprechen und die ist exportfähig. Auch die Leistungen der BTU und der Hochschulen der Region müssen keinen Vergleich scheuen. Den Strukturwandel können die heimische Wirtschaft und die Bürgerschaft mit gutem Selbstbewusstsein angehen. Angst vor den anstehenden Veränderungen ist fehl am Platze.

Das Gespräch führte C.M. Schwab.