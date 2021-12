Glücksbringer zu Weihnachten und Silvester

"Die Karpfenmeile zu Weihnachten und Silvester reicht von Peitz bis nach Lübben, Lübbenau, Kolkwitz, Hänchen und Glinzig", sagte Dietrich Kunkel von der Peitzer Edelfisch GmbH und Vorsitzender des Fördervereins Hüttenwerk Peitz. Verkauft werden die Spiegelkarpfen am 23. und 24. Dezember sowie am 30. und 31. Dezember in den Verkaufsstellen und an mobilen Fischständen in Peitz (Fischmarkt am Teufelsteich), Lübben (Marktkauf), Lübbenau (Kaufland) und Kolkwitz (Real) sowie in Hänchen bei Kolkwitz (Meier’s Markt) und am Angelteich Glinzig (bereits ab 21. sowie ab 28. Dezember).

Die 1880 vom Peitzer Amtsrat Karl Kuhnert gezüchteten, schuppenarmen Karpfen haben in diesem Jahr wieder einen guten Fleischansatz, einen geringen Fettanteil und sind "öko und biopur". Sie haben ein durchschnittliches Gewicht von 1,6 bis 1,8 Kilogramm. Der Kilopreis beträgt sieben Euro. Die 13 Teichgutfischer haben in diesem Jahr rund 500 Tonnen Karpfen (2020 waren es sogar rund 600 Tonnen) und etwa 15 Tonnen andere Feinfische, unter anderen Zander, Hechte, Welse und Barsche, aus den 30 Teichen rund um Peitz geerntet. "Rund 480 Tonnen der Karpfenernte kommen in den überregionalen Handel", sagte Kunkel. Jeder 20. Karpfen, der in Deutschland verzehrt wird, kommt aus Peitz.

Auch in diesem Jahr wird wieder die Karpfenschuppe als traditioneller Glücksbringer für viel Gesundheit, Geldsegen sowie Glück und Zufriedenheit im neuen Jahr gleich mitgeliefert. "Sie gehört in jede Geldbörse", erklärte der Fördervereinsvorsitzende. Er hofft auf bessere Zeiten, wieder einen Großen Fischzug Ende Oktober 2022 am Hälterteich und eine neue Peitzer Teichnixe. Nach dem Abschied von Jenifer Fiebow, die wegen der Pandemie gleich mehrere Jahre das Ehrenamt ausfüllte, soll es beim nächsten Fischerfest im August endlich wieder eine neue Symbolfigur geben. (kay)

Service: Peitzer Karpfenstraße, 23. und 24. Dezember sowie 30. und 31. Dezember; Infos www.peitzer-edelfisch.de