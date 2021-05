Freiwilliges Testangebot im vorschulischen Bereich

Myessaywriter Coms - Find out all you have always wanted to know about custom writing Instead of worrying about dissertation writing get the needed assistance Auch die Kita soll in der Pandemiezeit sicherer werden. Vor diesem Hintergrund hat sich das Land Brandenburg entschieden, die Maßnahmen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens durch eine Teststrategie für Kinder im vorschulischen Bereich zu ergänzen.

Dafür stellt das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport den Kindertagesstätten und Kindertagespflegestellen insgesamt über eine Millionen Selbsttests zur Weitergabe an die Eltern zur Verfügung. Diese Tests werden über die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe ab heute den Kindertagesstätten und Kindertagespflegestellen zur Verfügung gestellt.

Jugendministerin Britta Ernst: „Ich hoffe, dass dieses freiwillige Testangebot von vielen Eltern angenommen wird. Damit leisten sie einen aktiven Beitrag zur gesundheitlichen Sicherheit in der Kindertagesbetreuung. Das freiwillige Selbsttesten auch der Kinder im Krippen- und Kindergartenalter durch die Eltern gibt Klarheit über die Infektionslage in den Kindertagesstätten und Kindertagespflegestellen. Der Selbsttest kann durch seine Schnelligkeit und die einfache Durchführung zu Hause bei hohen Inzidenzen einen wesentlichen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie leisten. Mit jedem Test sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass sich eine ansteckende Person dauerhaft in der Kindertagesstätte oder Kindertagespflegestelle aufhält."