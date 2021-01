Faire PrÃ¼fungsbedingungen an Schulen

Um den Schülerinnen und Schülern faire Rahmenbedingungen für die Prüfungen zu gewährleisten, hat sich die Kultusministerkonferenz (KMK) auf ein gemeinsames Vorgehen bei den Prüfungen verständigt. Die Brandenburger Maßnahmen sind wie folgt:

Den Schulen wird eine höhere Anzahl an Prüfungsaufgaben zur Verfügung gestellt, aus denen die Schule eine Vorauswahl für ihre Schülerinnen und Schüler trifft.

Eine Verlängerung der Prüfungsdauer der schriftlichen Prüfungen sowohl im Leistungs- als auch im Grundkurs von jeweils 30 Minuten, sodass den Schülerinnen und Schülern mehr Arbeitszeit zur Verfügung steht.

Für alle Schülerinnen und Schüler besteht die Möglichkeit der Nutzung der Nachschreibetermine. Für die Schülerinnen und Schüler, die mehr als 20 Unterrichtstage im Schuljahr 2020/21 aufgrund von Quarantänemaßnahmen und Allgemeinverfügungen in den Landkreisen bzw. kreisfreien Städten in Distanz unterrichtet worden sind, sind die Nachschreibetermine pflichtig zu nutzen.

Im Falle der Wiederholung des Schuljahres wird die Wiederholung nicht auf die Höchstverweildauer in der gymnasialen Oberstufe angerechnet.

Der Termin der schriftlichen Prüfung im Fach Mathematik wird vom 25. März 2021 auf den 21. Mai 2021 verschoben (geplanter Nachschreibetermin). Als Nachschreibetermin im Fach Mathematik wird der 4. Juni 2021 gesetzt.

Für die Prüfung wird darüber hinaus ein neuer angepasster Bewertungsschlüssel umgesetzt. Auf diese Weise soll dem Umstand Rechnung getragen werden, dass ggf. einzelne Kompetenzen oder Aufgabenformate aufgrund der geringeren Unterrichtszeit weniger geübt werden konnten.

Die Schülerinnen und Schüler erhalten für die Bearbeitung der Prüfungsaufgaben eine Verlängerung der Arbeitszeit von 30 Minuten.

Eine Reihe dieser beschlossenen Maßnahmen wurde in Vorbereitung des Schul-jahres 2020/21 in Brandenburg bereits geplant und umgesetzt, wie bspw. die Be-reitstellung einer höheren Anzahl an Prüfungsaufgaben, aus denen jede Schule eine Auswahl für die Bearbeitung durch die Schülerinnen und Schüler trifft. Bran-denburg wird in den zentralen Abiturprüfungsfächern Deutsch, Englisch, Franzö-sisch und Mathematik Aufgaben aus dem Abiturprüfungspool der Länder einsetzen.

In den Bildungsgängen der Berufsfachschule und der Fachschule erfolgt die Zulassung zur Prüfung auch dann, wenn die fach-/praktischen Ausbildungsabschnitte wegen Schließung der Einrichtung nicht vollständig absolviert werden konnten.

Für die Prüfungen in der Berufsfachschule zur Erlangung eines Berufsabschlusses nach Landesrecht wird der Zeitraum für die integrierte Theorie-Praxis-Prüfung (Komplexprüfung) um eine Woche bis zum 21. Mai 2021 verlängert. Alle anderen Prüfungstermine bleiben bestehen.

Die Schülerinnen und Schüler erhalten für die Bearbeitung der Aufgaben in den schriftlichen Prüfungen eine Verlängerung der Arbeitszeit.

Für die Fachhochschulreifeprüfung wird in diesem Schuljahr auf die Zweit- und Drittkorrektur verzichtet (abweichend von den Verwaltungsvorschriften zur „Verordnung über die Bildungsgänge der Fachoberschule und den Er-werb der Fachhochschulreife in beruflichen Bildungsgängen Nr. 13 Absatz 2 und 3).

Die Prüfungen finden in den Abschlussjahrgängen als Präsenzveranstaltungen statt. Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, hieran auch außerhalb des Ortes der Schule teilzunehmen. Die Abschlussprüfungen in den dualen Ausbildungsberufen obliegen den zuständigen Stellen (Kammern), die die Auszubildenden über die Verfahrensweisen gesondert informieren. Die Schulen wurden über diese Vorgaben gestern mit Briefen informiert.