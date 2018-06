Erst Strukturentwicklung...

Die Region Lausitz hat sich zur Gestaltung ihrer zukünftigen Strukturentwicklung auf den Weg gemacht. Hier ist Hand in Hand länderübergreifend zwischen Brandenburg und Sachsen ein Prozess in Bewegung gekommen, den nun auch die Bundesregierung mittragen wird.

REGION. Das versicherte am vergangenen Montag Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier anlässlich des »Lausitzdialogs 2018« im Klubhaus der Leag in Schwarze Pumpe im Beisein der Ministerpräsidenten Dr. Dietmar Woidke und Michael Kretschmer. An der Veranstaltung nahmen fast 200 Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft sowie von Kommunen, Gewerkschaften, Kammern, Kirchen und Verbänden der Lausitz teil. Entlang der Zufahrtsstraße demonstrierten 500 Berg- und Energiearbeiter von Leag und Mibrag nicht nur für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze, sondern auch für den Strukturwandel in den ostdeutschen Braunkohlerevieren. Ein neuer Strukturbruch darf niemals eintreten. Die Ministerpräsidenten versicherten, dafür auch zukünftig im Miteinander zu bleiben. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier unterstrich zu Beginn seiner Ausführungen den von ihm formulierten Leitsatz: Schaffung von Arbeitsplätzen und gleiche Lebensqualität für alle Menschen in allen Gegenden Deutschlands und nicht nur in den Ballungsgebieten. Altmaier, selbst Saarländer, machte deutlich, dass der Einbruch in der Steinkohle- und Stahlproduktion in seiner Heimat eine Folge von gesunkenen Steinkohlepreisen am Weltmarkt und nicht mehr wettbewerbsfähiger Stahlerzeugung war. »Hier in der Lausitz ist das anders«, so der Bundeswirtschaftsminister. »Die Braunkohlekraftwerke sind nicht teurer geworden. Deshalb dürfe der Umstieg zu erneuerbaren Energien und dem Klimawandel nicht zu Lasten der Menschen und ihrer Familien gehen. Besser muss es für sie werden und nicht schlechter«. In den nächsten 40 bis 50 Jahren gibt es viel zu tun. Nach Altmaiers Worten wird der Strukturwandel noch Jahrzehnte dauern. »Die Geschwindigkeit des Strukturwandels wird abhängig sein von der Geschwindigkeit der Schaffung neuer Arbeitsplätze.« In der neuen Kommission »Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung« gibt es dazu klare Prämissen: »Zuerst reden wir über die Arbeitsplätze, die entstehen, bei denen müssen wir anfangen. Danach über die, die wegfallen«, so der Bundeswirtschaftsminister. »Später können wir uns Klimazielen nähern und dem Datum des Braunkohleausstiegs. So ein Datum gibt es derzeit nicht.«