Die Gartenkultur ist bedroht

»In Brandenburg regnet es in normalen Jahren 600 Liter pro Quadratmeter – im letzten Jahr waren es 390. Und wir sind erst am Beginn. Es kommen jetzt die ersten Schäden heraus. In fünf Jahren wird das Problem noch wesentlich massiver sein,« erklärt Michael Hörrmann, der erste Vorsitzende des des Vereins »Schlösser und Gärten in Deutschland e. V.«. Und die Niederschläge blieben nicht nur im Sommer aus. Claudius Wecke, Parkleiter in Branitz, fügt hinzu: »Es sind tatsächlich auch die Winter, die ja sehr regenarm waren. Wir hatten auch fast keinen Schnee, dabei ist der sehr wichtig, um Schichtenwasserflächen wieder aufzufüllen.«



Selbst wenn Bäume die Dürre überstehen, bleiben sie geschwächt zurück und sind entsprechend anfälliger für Schädlinge und Pilze. Auch deshalb beklagen die meisten Parks derzeit Verluste. Außerdem können sich die ausgedörrten Böden verdichten, sodass diese in Zukunft noch weniger Wasser binden können. Die Lage für die Bäume wird also mit jeder Trockenphase prekärer. Hinzu kommen Extremwetterlagen, beispielsweise schwere Stürme. Auch sie werden im Zuge des Klimawandels häufiger. Was ist also zu tun, wenn große, alte Bäume im Park verlorengehen? Forstliche Maßnahmen greifen zu kurz.



»Der historische Garten ist ein Kunstwerk. Er ist ein Denkmal«, erläutert Michael Hörrmann. Das bedeutet: Neben ihrer ökologischen Rolle erfüllen viele Parkbäume in ihrem Ensemble auch eine ästhetische Funktion. So kann man einen bildprägenden Altbaum nicht einfach durch einen völlig andersartigen Baum ersetzen, bloß weil der besser mit dem veränderten Klima zurechtkommt.



»Wir brauchen Strategien, die wirklich helfen«



Anstatt forstlicher Maßnahmen müsse man also einen denkmal-adäquaten Weg finden, meint Hörrmann. Doch wie kann der aussehen? Die Baumuniversität in Branitz zieht beispielsweise Bäume der gleichen Art wie die Bestandsbäume, züchtet sie aber so, dass sie die Trockenheit besser vertragen. Andere Gartenbetreiber versuchen andere Strategien. »Wir müssen über Pilotprojekte Pflegestrategien entwickeln, die allen helfen«, sagt Michael Hörrmann. Ein gemeinsames Monitoring soll dann feststellen, welche Maßnahmen tatsächlich funktionieren.



»Und, da beißt die Maus keinen Faden ab: Wir werden mehr Mittel brauchen.« Jedoch: »Es ist keine verlorene Schlacht. […] Die Rettung ist möglich, aber nur, wenn wir eine geeignete Strategie verfolgen.«

Bis aber derartige Strategien gefunden sind, sind die Parkbetreiber zerrissen zwischen dem Wunsch, die Parks für die Öffentlichkeit zugänglich zu halten und der Pflicht, die Sicherheit der Besucher zu gewährleisten. Denn wenn im Sommer das Wasser extrem knapp wird, neigen Bäume dazu, neben Laub auch Äste abzuwerfen. Das ist lebensgefährlich, daher müssen Parks mitunter ganz oder teilweise gesperrt werden. In Branitz sei es glücklicherweise noch nicht so weit gekommen, erklärt Claudius Wecke. Für die Zukunft lasse sich eine solche Sperrung aber nicht ausschließen.