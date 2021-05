Brandenburg gibt AstraZeneca fÃ¼r unter 60-JÃ¤hrige frei

Onlineworkshop für den DorfFunk

Donnerstag, 6. Mai, um 17.30 Uhr Vereine und Aktive aufgepasst! Seit März 2020 sind die Smartphone-App DorfFunk und das Nachrichtenportal DorfNews im Rahmen des Projektes Digitale Dörfer Sachsen in den Kommunen der Lommatzscher Pflege freigeschalten. Während wir als Lommatzscher…