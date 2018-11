Auszubildende in Südbrandenburg heiß begehrt

In den Kammerbetrieben der Handwerkskammer stieg die Ausbildungsbereitschaft sogar um 9,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Eine aktuelle Umfrage der ostdeutschen IHKs ergab zudem: Drei Viertel aller Auszubildenden ergatterten eine Lehrstelle in ihrem Wunschberuf. Auch die Jugendarbeitslosigkeit ist in Südbrandenburg mit 4,2 Prozent deutlich niedriger als im Brandenburger Mittel (6,5 Prozent) und liegt sogar unter dem Bundesdurchschnitt.

Obwohl die Lage für Ausbildungsplatzsuchende günstig ist, sind noch 282 Bewerber unversorgt. Und wie geht es den Unternehmen, die ja dringend Nachwuchs brauchen? Nun, insgesamt verzeichnen die IHK Cottbus und die Handwerkskammer 2018 12,5 Prozent mehr betriebliche Ausbildungsverträge als im Vorjahr. Das ist ein schöner Erfolg und liegt nicht zuletzt am großen Einsatz der Kammern und der Agentur für Arbeit. Trotzdem stieg auch die Zahl an unbesetzten Lehrstellen. Insgesamt sind noch 462 Ausbildungsplätze vakant. Laut Arbeitsagentur führen die Ausbildung zum Koch/zur Köchin und die zur Restaurantfachkraft die Top Ten der unbesetzten Lehrstellen an. Doch alle anderen Branchen sind auch betroffen, selbst 18 der begehrten Ausbildungsplätze zum Kraftfahrzeugmechatroniker warten noch auf geeignete Bewerber. Die Lage wäre noch schwieriger ohne die Bewerber mit Fluchthintergrund. Die IHK meldet immerhin 52, die HWK 27 Ausbildungsverträge, die 2018 mit Geflüchteten geschlossen wurden. Wie sind eigentlich die Zukunftsaussichten von Auszubildenden im Energiesektor? Gibt es hier Grund zur Sorge? Die IHK Cottbus antwortet auf unsere Nachfrage: »Bei den Ausbildungsberufen rund um die Energieerzeugung (auch aus Braunkohle) handelt es sich vornehmlich um auf dem Fachkräftemarkt stark nachgefragte gewerbliche Berufe (Mechatroniker, Industriemechaniker usw.) oder um sehr universell einsetzbare Verwaltungsberufe (Industriekaufmann/-frau, Kaufleute für Büromanagement), sodass die Auszubildenden in diesen Berufen in der Regel grundsätzlich gute Beschäftigungsperspektiven haben.« Immer mehr Schüler eines Jahrgangs machen das Abitur.

Es ist politisch gewollt, dass viele von ihnen studieren, sodass Deutschland im OECD-Vergleich mehr Hochschulabsolventen hervorbringt. Zudem gibt es die irrige Vorstellung, nur mit einem Studium könne man sich selbst verwirklichen. Marcus Tolle, der Hauptgeschäftsführer der IHK Cottbus, und Knut Deutscher, der Chef der Handwerkskammer, halten dagegen: »In einem Ausbildungsberuf kann man sich mindestens so gut selbst verwirklichen wie in einem Beruf mit Studium.« Leider haben viele Ausbildungsberufe ein Imageproblem, sie sind im Freundeskreis und in der Familie der Jugendlichen nicht hoch angesehen. Hier setzen die Kammern an und zeigen, wie cool und aufregend so eine Ausbildung sein kann. So veranstaltet die Handwerkskammer Cottbus Sommercamps mit dem Motto »Bau dir deinen Sommer«. Dort erkunden Jugendliche die spannenden Seiten der Bauberufe und lernen beispielsweise, wie man einen Kletterfelsen baut. Die IHK macht Auszubildende zu Botschaftern, die an Schulen zeigen, was ihren Ausbildungsberuf so faszinierend macht.

Info: Am 17. November findet in der Cottbuser Stadthalle von 10 bis 15 Uhr die interaktive Berufsorientierungsmesse »iBob« statt. Auf die Besucher warten 20 Mitmach-Stationen und Informationen zu 80 Ausbildungen und Studiengängen.