Es handelt sich um ein Verfahren, das während eines Besuchs mittels eines Mikroskops durchgeführt wird, wodurch der Arzt ein genaues Bild des Behandlungsbereichs erhält, was wiederum eine präzise Reinigung aller Kanäle ermöglicht. Die Kanäle werden mit modernsten zahnärztlichen Instrumenten behandelt, was den Reinigungsprozess deutlich beschleunigt und verbessert. Die gereinigten Wurzelkanäle werden dann mit der thermoplastischen Füllmethode (warme Guttapercha) dicht gefüllt. Die Behandlung endet mit einer ästhetischen und funktionellen Rekonstruktion der Zahnkrone.