Mit Ute Lemper kommt ein echter Weltstar in unsere Stadt.



Ute Lemper wurde in Deutschland geboren, ging in Münster zur Schule und studierte in Köln und Wien. In Paris spielte sie im Musical Cabaret, in London das Musical Chicago und am New Yorker Broadway war sie in Starlight Express zu sehen. Disney verpflichtete Ute Lemper als Stimme der weiblichen Hauptfiguren in „Der Glöckner von Notre Dame“ und „Arielle, die Meerjungfrau“. Für ihr Theaterschaffen wurde sie in Frankreich und Großbritannien mit den höchsten Theaterpreisen ausgezeichnet. Für ihr Album „Paris Days, Berlin Nights“ wurde sie für den Grammy nominiert. 2017 erhielt sie den Ehrenpreis der deutschen Musical Akademie. Ute Lemper ist Interpretin von Kurt-Weill-Werken. Ihr Interesse gilt dabei besonders Komponisten und Autoren der Zwischenkriegszeit sowie der Kriegsjahre, insbesondere aus dem Cabaret.



In Cottbus präsentiert sie ihr Programm „Rendezvous with Marlene“. Im Mittelpunkt des Programms steht ein dreistündiges Telefonat zwischen Marlene Dietrich und Ute Lemper aus dem Jahr 1988. Sie sprechen über ihr Leben, ihre Arbeit und ihren Stil, ihre Liebe zu Rilke, ihr kompliziertes Verhältnis zu Deutschland, ihre Trauer und ihre Faszinationen.

