Pro und Contra Aktienkauf: Ein Überblick

Die Stunde der Sparbücher ist längst abgelaufen. Wer vorsorgen will oder Zinsgewinne verzeichnen möchte, ist bei Aktienanlagen besser aufgehoben. So ist jedenfalls der Grundgedanke all derer, die Aktien gegenüber positiv eingestellt sind.

Die folgende Auflistung liefert drei gute Argumente, die für den Kauf von Aktien sprechen:

Wer bereits früh anfängt und langfristig ein gewisses Vermögen aufbaut, kann sich damit die zweite Lebenshälfte oder die Rente versüßen. Ein breit gefächertes Aktienportfolio hat sich zum langfristigen Vermögensaufbau bewährt, da durch die weite Streuung die Verlustrisiken abgemildert werden. Die Chancen über viele Jahre gesehen moderate Zuwächse zu erwirtschaften sind bei einer ausgewogenen Anlagestrategie sehr gut.

Mit der passenden Anlagestrategie und einem etwas risikoreicheren Ansatz ist es möglich, schon früh attraktive Gewinne zu erzielen. Wird zum richtigen Zeitpunkt in eine aussichtsreiche Aktie investiert, kann sich dadurch das ganze Leben verändern. Beispiel: Die Amazon-Aktie ist seit ihrem Börsengang eigentlich nur auf dem Weg nach oben. Wer zum Beispiel im Jahr 2009 ein Investment von 500 € in die Amazon Aktie getätigt hätte, würde heute auf 92.580 € blicken.

Neben langfristigen ausgewogenen Anlagestrategien können risikoreiche Investitionen schnell große Früchte tragen. Das verbessert den Lebensstandard mit etwas Glück sofort. Wer zum Beispiel einer gewinnorientierte Dividendenstrategie verfolgt, kann mithilfe des Zinseszinseffekts schon bald satte Dividenden kassieren und den Lebensstandard spürbar erhöhen.

Investieren kann nur derjenige, der das Geld dazu hat. Es ist eine Binsenweisheit, dass man nur in Aktien und andere Wertpapiere investiert, wenn dafür das Geld zur Verfügung steht und wenn der Totalverlust verkraftet werden könnte. Kurz gesagt: Wer sein Geld komplett benötigt, um die laufenden Lebenskosten damit zu decken, sollte dieses Geld nicht für Investitionen in Wertpapiere verwenden. Sollte einer der zwei folgenden Gründe vorliegen, ist ein Engagement in Aktien nicht ratsam:

Wer Schulden hat, sollte diese zuerst abtragen und sich danach auf eine solide Anlagestrategie konzentrieren. Sobald die Altlasten erledigt sind, steht wieder Geld für den Vermögensaufbau zur Verfügung.

Jeder Haushalt sollte ein gewisses Sicherheitspolster haben, auf das er in Krisenzeiten zurückgreifen kann. Wie schnell der Arbeitsplatz bedroht ist, zeigt die aktuelle Krise. Auch andere Schicksalsschläge können dazu führen, dass man plötzlich Geld braucht. Drei bis sechs Monatsgehälter sollten deshalb sicher auf einem Konto geparkt werden und bei Bedarf sofort zur Verfügung stehen.

Fazit: Strategisch vorgehen und typgerecht anlegen

Gerade in Krisenzeiten halten Aktienmärkte viele Chancen bereit. Erfolgreiche Investoren können an der Börse 10 Prozent und mehr erwirtschaften. Es gibt auch Überflieger, die einen großartigen Coup landen und mit einem absoluten Glückgriff auf einen Schlag viel Geld verdienen. Doch davon dürfen sich Einsteiger nicht verführen lassen. Langfristig gesehen ist es wesentlich erfolgversprechender, das eigene Anlageprofil kennenzulernen und sich daran zu orientieren. Ganz egal, ob es um 25 Euro im Monat oder einigen tausend Euro pro Investition geht, die Anlagestrategie muss zum Anleger passen, damit keine kopflosen Panikverkäufe die möglichen Gewinne schmälern bzw. zu drastischen Verlusten führen.

