Früher jubelte man Fußballspielern von der Tribüne aus zu, während die Profis es zu sportlichen Höchstleistungen brachten. Mittlerweile schaut man Menschen zu, die virtuelle Fußballspieler steuern. Die sogenannte eSport-Szene wächst immer weiter an und mittlerweile gibt es eine große Bandbreite an Disziplinen. Denn nicht nur Sportspiele finden großen Anklang bei den Fans, auch Shooter oder Strategiespiele sind sehr beliebt. Die Spieler selbst werden dabei gefeiert wie Popstars. Mittlerweile füllen Turniere ganze Arenen mit etwa 15.000 Menschen. Doch was macht diese Faszination aus und wie werden sich die elektronischen Sportdisziplinen noch entwickeln?

So wird man zum „Profi-Sportler“

Zum Alltag eines eSportlers gehört deutlich mehr dazu, als nur das bloße Spielen von Videospielen. Im Gegenteil, es ist harte Arbeit. Täglich kommen acht bis zwölf Stunden Videospiele auf einen zu. Was sich zunächst nach einer Traumvorstellung für Gamer anhört, kann auf Dauer allerdings ziemlich anstrengend sein. Deshalb ist es wichtig, dass man trotz Gaming sowohl geistig, als auch körperlich in Form ist.

Die Disziplinen

Will man seine Karriere starten, sollte man sich zunächst für eine Disziplin, also ein Spiel entscheiden, in dem man gut ist. Die beliebtesten Spiele sind:

• League of Legends: LOL ist ein Mehrspieler Online-Spiel, in dem sich die Kontrahenten in einer Arena bekämpfen.

• Dota 2: Dabei handelt es sich ebenfalls um eine Mehrspieler Arena, in der sich bekriegt wird.

• Starcraft 2: Hier spielen die eSportler ein Echtzeit Strategiespiel.

• Fifa: Diese Fußballsimulation ist auf allen möglichen Plattformen spielbar.

• Counter Strike: Bei diesem Taktik-Shooter kämpfen immer zwei Teams gegeneinander.

Daneben gibt es noch viele weitere Kategorien, wobei League of Legends wohl das berühmteste und bekannteste Spiel ist, wenn es um eSports geht.

Sponsoring

Wie so oft im Profi-Sport oder auch in anderen Bereichen wie der Kunst, werden auch beim eSport Spieler und Teams von namhaften Marken gesponsert. Ein gutes Beispiel dafür ist der Automobilhersteller Audi. In Deutschland und in Dänemark unterstützt die Marke schon mehrere eSport Gruppierungen. Jüngstes Beispiel ist wohl der Vertrag mit dem eSport-Team des FC Ingolstadt 04. Laut eigener Aussage will sich Audi wirklich nachhaltig in der eSport-Szene platzieren, da ihr offenbar eine große Zukunft bevorsteht.

Zukunft des eSports Es wird geschätzt, dass der Markt hier beständig weiter wachsen wird. Es werden immer häufiger entsprechende Investitionen von Unternehmen getätigt. Die sozialen Medien wie Facebook, YouTube und Twitch werden die Berichterstattung intensivieren. Das Internationale Olympische Komitee hat im vergangenen Jahr sogar über eine mögliche Einbindung bei den Olympischen Spielen gesprochen. Bislang ist aber noch nichts entschieden. Dennoch hat man sich darauf verständigt, sich bei einer möglichen Aufnahme auf Sportspiele konzentrieren zu wollen und auf Spiele, die Gewalt verherrlichen, zu verzichten.

Geld mit Videospielen verdienen